Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı!

Dış ticaret ve enflasyon verileri geldi. Bu dış ticaret rakamları doları borsayı etkileyecek. Bu 46 nereden çıktı gelin bakalım. Değerli arkadaşlarım ayın 3'ünde Dolar TL'yi etkileyecek çok önemli iki ekonomik veri geldi. Kurun nereye gideceği borsanın ne olacağı bu verilere bağlı.