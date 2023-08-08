Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı!
Dolar kuru ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili korkutan haberi veren ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, motorin ve benzin fiyatlarının 46 lira olacağı tarihi açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrası yeni ekonomi modeli uygulanmaya başlandı. Bu modelle birlikte döviz üzerindeki baskı kaldırılırken, peş peşe vergi artışı da yapıldı. Döviz fiyatları patlarken gelen rekor zamlardan akaryakıt da nasibini aldı.
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, kendisine ait YouTube kanalında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve özellikle akaryakıt fiyatlarının patlama yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.
İşte Zelyut'un değerlendirmeleri...
"Ayın 3'ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46'nın detaylarını size anlatacağım.
Dış ticaret ve enflasyon verileri geldi. Bu dış ticaret rakamları doları borsayı etkileyecek. Bu 46 nereden çıktı gelin bakalım. Değerli arkadaşlarım ayın 3'ünde Dolar TL'yi etkileyecek çok önemli iki ekonomik veri geldi. Kurun nereye gideceği borsanın ne olacağı bu verilere bağlı.