Uyarıları peş peşe sıraladı: Kuyumcu esnafından gram altın tahmini!

Altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen kuyumcu Emre Öztürk, "Gram altında özellikle geçen hafta rakamlar biraz daha üst seviyelerdeydi. Altının gram fiyatı yaklaşık olarak bin 150 seviyelerine tırmanmıştı. Bu hafta Fed başkanının faiz arttırma gibi bir düşüncesi olduğunu belirtmesiyle beraber özellikle Türkiye'de gram altın bin 110 seviyelerine kadar geriledi" ifadelerini kullandı.