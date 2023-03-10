Uyarıları peş peşe sıraladı: Kuyumcu esnafından gram altın tahmini!
Son günlerde düşüş gösteren altın piyasasına ilişkin kuyumcu esnafından uyarı ve tahmin geldi. Gram altın için konuşan Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, "Bozdurmayı düşünenler varsa, kısa süre daha bekleyebilirler" dedi.
Birçok kişinin yatırım için güvenli limanı olan altında düşüş sürerken bu durumun geçici olduğu belirtiliyor.
Piyasalardaki düşüşün bir alım fırsatı oluşturduğunu belirten kuyumcu esnafı, elindeki altını satmak isteyenleri ise bir süre beklemeleri konusunda uyardı.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"
Altının önümüzdeki haftalardan itibaren yükseliş gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten kuyumcu Emre Öztürk, “Bu gerileme alım fırsatı doğuruyor çünkü yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edecektir” dedi.
Altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen kuyumcu Emre Öztürk, "Gram altında özellikle geçen hafta rakamlar biraz daha üst seviyelerdeydi. Altının gram fiyatı yaklaşık olarak bin 150 seviyelerine tırmanmıştı. Bu hafta Fed başkanının faiz arttırma gibi bir düşüncesi olduğunu belirtmesiyle beraber özellikle Türkiye'de gram altın bin 110 seviyelerine kadar geriledi" ifadelerini kullandı.