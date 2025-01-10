Ünlülerin En Sevdiği Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem
Moda dünyasını karıştıracak iddia! Dünyaca ünlü moda markası Prada’nın, yine ünlü İtalyan markası Versace’yi satın almayı planladığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'nın dünyaca ünlü moda markası Prada’nın, ABD’li Capri Holding’e ait olan ve bir diğer ünlü İtalyan markası Versace’yi satın almayı planladığı iddia edildi. Il Sole 24 Ore tarafından yayımlanan habere göre, Prada’ya bu süreçte Citi danışmanlık yaparken, Capri Holding ise olası alıcılarla iletişim kurmak için Barclays ile iş birliği yapıyor.
MODA DÜNYASINDA DEPREM
İtalyan basını, Versace’nin birçok moda grubu ve yatırım fonunun radarında olduğunu belirtirken, markanın satış fiyatının henüz belirlenmediğini aktardı. Bu durum, lüks moda sektöründeki hareketliliği artırırken, Versace’nin geleceğine dair beklentileri de şekillendiriyor.
SADECE MİCHAEL KORS MARKASINA ODAKLANMAK İSTİYOR
Capri Holding’in Versace’yi satmayı değerlendirdiği daha önce de gündeme gelmişti. Şirketin, diğer bir önemli markası Michael Kors’a odaklanmak istediği belirtiliyor. Öte yandan, lüks tüketim talebindeki azalma nedeniyle Capri’nin kasım ayında gelirlerinde beklenenden daha büyük bir düşüş yaşadığı ifade ediliyor.
Aile şirketi yapısını sürdüren Prada, lüks moda sektöründeki dalgalanmalardan en az etkilenen markalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını %18 oranında artıran Prada, sektördeki güçlü konumunu koruyor. Versace’yi satın alma girişimi, Prada’nın büyüme stratejisine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.