Ünlülerin En Sevdiği Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem

İtalya'nın dünyaca ünlü moda markası Prada’nın, ABD’li Capri Holding’e ait olan ve bir diğer ünlü İtalyan markası Versace’yi satın almayı planladığı iddia edildi. Il Sole 24 Ore tarafından yayımlanan habere göre, Prada’ya bu süreçte Citi danışmanlık yaparken, Capri Holding ise olası alıcılarla iletişim kurmak için Barclays ile iş birliği yapıyor.