Ünlü Un Markasında Kanser Maddesi Tespit Edildi! Ornanik Diye Satılıyordu, Apar Topar Toplatılıyor

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Almanya’da yaşayan birçok Türk vatandaşı da bu ürün grubunu mutfaklarında kullanıyor. Kek, ekmek, kurabiye gibi hamur işleri için sıkça tercih edilen bu unun tehlike arz etmesi, özellikle evlerinde stok yapan tüketiciler için uyarı niteliği taşıyor.

Yetkililer, bu parti numarasına sahip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve derhal imha edilmesi gerektiğini vurguluyor. Raf ömrünün 2026 yılına kadar olması, ürünün hâlen pek çok mutfakta yer aldığını düşündürüyor.