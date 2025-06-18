Ünlü Un Markasında Kanser Maddesi Tespit Edildi! Ornanik Diye Satılıyordu, Apar Topar Toplatılıyor
Almanya’da satışı yapılan popüler organik un markasında halk sağlığını tehdit eden tehlikeli bir madde tespit edildi. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği kestane ununda aflatoksin maddesine rastlanması üzerine ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), yayımladığı uyarı ile tehlikenin boyutlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde, İtalya menşeli organik kestane ununda, sağlığı tehdit eden küf mantarı toksini olan aflatoksine rastlandığı bildirildi. Söz konusu maddenin, uzun vadede kansere yol açabileceği ifade edildi.
TÜM ALMANYA'DA SATIŞTAYDI
Zehirli maddeye rastlanan unun, Almanya genelindeki tüm 16 eyalette satışta olduğu öğrenildi. Geri çağırma kararı alınan ürünle ilgili detaylar şu şekilde paylaşıldı:
Ürün Adı: Organik Kestane Unu (Farina di Castagne Bio)
Üretici: Fratelli Castellino s.r.l. – İtalya
Dağıtıcı Firma: Jura Naturheilmittel GmbH
Paket Gramajı: 500 gram
Son Tüketim Tarihi: 31 Ocak 2026
Parti Numarası: Lot Nr. 15/24
TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI
Almanya’da yaşayan birçok Türk vatandaşı da bu ürün grubunu mutfaklarında kullanıyor. Kek, ekmek, kurabiye gibi hamur işleri için sıkça tercih edilen bu unun tehlike arz etmesi, özellikle evlerinde stok yapan tüketiciler için uyarı niteliği taşıyor.
Yetkililer, bu parti numarasına sahip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve derhal imha edilmesi gerektiğini vurguluyor. Raf ömrünün 2026 yılına kadar olması, ürünün hâlen pek çok mutfakta yer aldığını düşündürüyor.
GIDA GÜVENLİĞİNDE YENİ ALARM
Aflatoksin içeren gıdalar sadece alerjik reaksiyonlara yol açmakla kalmıyor; uzun vadede karaciğer kanseri riskini de ciddi biçimde artırıyor. Bu nedenle vatandaşların ürün etiketlerini dikkatle kontrol etmeleri ve şüpheli ürünleri yetkili mercilere bildirmeleri büyük önem taşıyor.