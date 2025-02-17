Ünlü Türk İsim Dünya Devinin Çorum'daki Fabrikasını Satın Aldı
Dünyaca ünlü jean markası Levi’s’in Türkiye’deki üretim merkezi olan Çorlu’daki fabrika, icra yoluyla satışa çıkarıldı ve ünlü tekstilci Bilgihan Özkaplan tarafından satın alındı. 1990 yılından beri Levi Strauss ürünlerinin üretildiği fabrikanın ve arsasının değeri 199 milyon 273 bin TL olarak belirlendi. Satış işlemi tamamlandığında, KDV ve diğer masraflarla birlikte Özkaplan’ın toplam ödeyeceği tutar 240 milyonu bulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Levi’s ve Dockers markalarının Türkiye’de üretildiği Çorlu’daki fabrika, Çorlu İcra Dairesi tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde satışa çıkarıldı. 37 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulu olan fabrikanın muhammen bedeli 398 milyon 145 bin TL olarak belirlenirken, içerideki makineler için de 45 milyon TL değer biçildi. Açık artırma usulüyle yapılan satış bir hafta sürdü ve 28 Ocak 2025’te tamamlandı. Fabrika ve içerisindeki makineler, toplamda 199 milyon 273 bin TL’ye Bilgihan Özkaplan tarafından satın alındı.
BİLGİHAN ÖZKAPLAN KİMDİR?
Tekstilkent Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilgihan Özkaplan, aynı zamanda Göktürk’te restoran işletmeciliği yaparak iş hayatını sürdürüyor. Tekstil sektöründe tanınmış bir isim olan Özkaplan, bu yatırımıyla Levi’s’in Türkiye’deki üretim geçmişine sahip olan fabrikayı yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.
FABRİKANIN GEÇMİŞİ VE KAPANIŞI
Levi Strauss & Co. tarafından 1986 yılında açılan Çorlu’daki fabrika, 1990 yılından itibaren Levi’s ve Dockers ürünlerinin üretim merkezi olarak hizmet verdi. Ancak 2014 yılında alınan kararla fabrika kapatıldı ve 677 çalışan kademeli olarak işten çıkarıldı. Şirket, o dönemde yaptığı açıklamada, üretimin dış yüklenicilere kaydırılacağını ve daha esnek bir iş modeli uygulanacağını duyurdu.
DİNATEKS'İN TARİHİ
Fabrikanın sahibi olan Dinateks, 1990 yılında alt-üst denim ve casual giyim üreticisi olarak kuruldu. Kesim, dikim, yıkama ve paketleme gibi üretim süreçlerini bünyesinde barındıran fabrika, yıllarca Levi’s ürünlerinin Türkiye’deki üretimini gerçekleştirdi.
GELİR HALKBANK’A GİDECEK
Satıştan elde edilecek gelir, birinci alacaklı olan Halkbank’a aktarılacak. Çorlu İcra Dairesi, teklif edilen tutarın yatırılması için Özkaplan’a süre verdi. KDV ve diğer masraflarla birlikte toplam ödeme tutarının 240 milyon TL’yi bulması bekleniyor.
Bilgihan Özkaplan’ın, Levi’s’in Türkiye’deki üretim merkezi olan bu tarihi fabrikayı nasıl değerlendireceği ve tekstil sektöründe nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.