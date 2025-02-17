Ünlü Türk İsim Dünya Devinin Çorum'daki Fabrikasını Satın Aldı

DİNATEKS'İN TARİHİ

Fabrikanın sahibi olan Dinateks, 1990 yılında alt-üst denim ve casual giyim üreticisi olarak kuruldu. Kesim, dikim, yıkama ve paketleme gibi üretim süreçlerini bünyesinde barındıran fabrika, yıllarca Levi’s ürünlerinin Türkiye’deki üretimini gerçekleştirdi.

GELİR HALKBANK’A GİDECEK

Satıştan elde edilecek gelir, birinci alacaklı olan Halkbank’a aktarılacak. Çorlu İcra Dairesi, teklif edilen tutarın yatırılması için Özkaplan’a süre verdi. KDV ve diğer masraflarla birlikte toplam ödeme tutarının 240 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Bilgihan Özkaplan’ın, Levi’s’in Türkiye’deki üretim merkezi olan bu tarihi fabrikayı nasıl değerlendireceği ve tekstil sektöründe nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.