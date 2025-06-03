Ünlü Türk Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin En Sevilen Markasıydı
Türk tekstil firması Migiboy tarafından geçtiğimiz yıl satın alınarak iflastan kurtarılan Fransız moda markası Naf Naf, yeniden kayyım süreciyle karşı karşıya. 700 çalışanı bulunan şirkette maaş ödemeleri ve toplu işten çıkarmalar gündeme gelirken, sektördeki kriz derinleşiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransız moda devi Naf Naf, geçtiğimiz yıl Türk tekstil üreticisi Migiboy Tekstil tarafından satın alınarak iflastan kurtarılmıştı. Ancak aradan sadece bir yıl geçmesine rağmen şirket yeniden mali darboğazla karşı karşıya kaldı. Bobigny Ticaret Mahkemesi’ne adli kayyım başvurusu yapılmasıyla birlikte, şirketin geleceği yeniden belirsizliğe büründü.
YENİDEN YAPILANMA YETMEDİ
Haziran 2024’te Migiboy Tekstil bünyesine geçen Naf Naf, satın alma sonrası tedarik zinciri ve üretim gibi temel süreçlerde Türk ortağın desteğiyle yeniden yapılandırılmıştı. Ancak pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları, yüksek maliyetler ve Avrupa’daki ekonomik durgunluk bu süreci baltaladı.
ÇALIŞANLAR DİKEN ÜSTÜNDE, MAAŞLAR TEHLİKEDE
Yaklaşık 700 çalışanın görev yaptığı şirkette, sendikalar endişeli. Sud sendikasının yaptığı açıklamada, her ay maaşların ödenip ödenmeyeceğinin belirsizliği yaşandığı ve mağazalarda hem personel sayısının azaldığı hem de rafların boş kaldığı ifade edildi. Yaz aylarında mağaza kapatma ve toplu işten çıkarma olasılığı ise çalışanları tedirgin ediyor.
SEKTÖREL KRİZ DERİNLEŞİYOR
Naf Naf’ın yaşadığı bu ikinci kriz, Fransız moda sektörünün genel durumunu da gözler önüne serdi. Kulislerde, Camaïeu, Kookaï, Gap France, San Marina, Pimkie, IKKS ve Kaporal gibi birçok tanınmış markanın da mali açıdan zor durumda olduğu konuşuluyor. Bu durum, Avrupa'da moda sektörünün ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.