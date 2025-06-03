Ünlü Türk Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin En Sevilen Markasıydı

SEKTÖREL KRİZ DERİNLEŞİYOR

Naf Naf’ın yaşadığı bu ikinci kriz, Fransız moda sektörünün genel durumunu da gözler önüne serdi. Kulislerde, Camaïeu, Kookaï, Gap France, San Marina, Pimkie, IKKS ve Kaporal gibi birçok tanınmış markanın da mali açıdan zor durumda olduğu konuşuluyor. Bu durum, Avrupa'da moda sektörünün ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.