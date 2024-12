Ünlü Telefon Markası Artık Türkiye'de Üretilecek: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme

Global teknoloji devi Nothing, Türkiye'ye yatırım yapıyor. 2020 yılında Londra'da kurulan marka, Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü üretim üssünü İstanbul Tuzla'da kurmaya hazırlanıyor. Nothing Marka Direktörü İrfan Öztürk’ün yaptığı paylaşıma göre Evofone, Nothing ile cep telefonların üretimine başlayacak. Bu gelişme, hem Türkiye'nin teknoloji üretimindeki önemini artıracak hem de tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler sunulmasına olanak tanıyacak.