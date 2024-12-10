Ünlü Telefon Markası Artık Türkiye'de Üretilecek: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme
Herkesin severek kullandığı ünlü telefon markası rotayı Türkiye'ye çevirdi. Londra'da kurulan dev marka, Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü üretim üssünü İstanbul Tuzla'da kurmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Global teknoloji devi Nothing, Türkiye'ye yatırım yapıyor. 2020 yılında Londra'da kurulan marka, Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü üretim üssünü İstanbul Tuzla'da kurmaya hazırlanıyor. Nothing Marka Direktörü İrfan Öztürk’ün yaptığı paylaşıma göre Evofone, Nothing ile cep telefonların üretimine başlayacak. Bu gelişme, hem Türkiye'nin teknoloji üretimindeki önemini artıracak hem de tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler sunulmasına olanak tanıyacak.
Piyasaya sunduğu şık ve şeffaf tasarımlı telefonlarıyla dikkat çeken Nothing, uygun fiyatlarıyla da tüketicilerin beğenisini kazanmıştı. Şirketin Türkiye'deki üretim tesisinde, Nothing markasının yanı sıra daha uygun fiyatlı alt markası CMF ürünlerinin de üretilmesi veya montajlanması gündemde. Bu durum, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen marka için önemli bir adım olacak.
TELEFON FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Nothing'in Türkiye'de üretim yapmaya başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de ürünlerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceği. Uzmanlara göre, yerli üretim sayesinde lojistik maliyetlerin azalması ve vergilerin düşürülmesi gibi faktörler, ürün fiyatlarının daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi dış etkenler de fiyatları etkileyebilir.