Ünlü Telefon Markası Artık Türkiye'de Üretilecek: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme

TELEFON FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Nothing'in Türkiye'de üretim yapmaya başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de ürünlerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceği. Uzmanlara göre, yerli üretim sayesinde lojistik maliyetlerin azalması ve vergilerin düşürülmesi gibi faktörler, ürün fiyatlarının daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi dış etkenler de fiyatları etkileyebilir.