Ünlü Telefon Devi Piyasadan Çekildi: Artık Bu Telefonlar Üretilmeyecek

TUŞLU TELEFONLARA DÖNECEK

Bir zamanlar telefon piyasasının en önemli markası olan Nokia piyasalara veda ediyor. Nokia, akıllı telefon pazarından çekilse de, tuşlu telefon segmentinde üretimine devam edecek. Bu karar, markanın kökenlerine dönüşü olarak değerlendiriliyor. HMD Global, Nokia markası altında akıllı telefon üretmeyi bıraksa da, kendi markası altında yeni akıllı telefon modelleri geliştirmeye devam edecek.