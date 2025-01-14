Ünlü Telefon Devi Piyasadan Çekildi: Artık Bu Telefonlar Üretilmeyecek
Bir zamanlar telefon piyasasının en önemli markası olan Nokia piyasaya veda ediyor. Akıllı telefon üretmeyeceğini duyuran dev marka, tuşlu telefon segmentine geri dönecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Cep telefonu sektörünün bir zamanlar tartışmasız lideri olan Nokia, akıllı telefon pazarına veda etti. HMD Global'ın aldığı bu kararla birlikte, bir dönem kapanıyor. 2017'de Nokia 6 ile akıllı telefon pazarına geri dönen marka, kısa sürede büyük bir heyecan yaratmıştı.
Ancak sektördeki hızlı değişim ve güçlü rakipler karşısında beklenen başarıyı yakalayamadı. Son dönemde, Nokia Mobile X hesabının adının değiştirilmesi ve sınırlı sayıda üretilen Nokia XR21 Limited Edition gibi adımlar, şirketin akıllı telefon üretiminden çekileceğinin sinyalleri olarak yorumlanmıştı.
TUŞLU TELEFONLARA DÖNECEK
Bir zamanlar telefon piyasasının en önemli markası olan Nokia piyasalara veda ediyor. Nokia, akıllı telefon pazarından çekilse de, tuşlu telefon segmentinde üretimine devam edecek. Bu karar, markanın kökenlerine dönüşü olarak değerlendiriliyor. HMD Global, Nokia markası altında akıllı telefon üretmeyi bıraksa da, kendi markası altında yeni akıllı telefon modelleri geliştirmeye devam edecek.