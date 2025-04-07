Ünlü Teknoloji Devi Kapanıyor: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak

ABD ile Çin arasında giderek artan siyasi ve ekonomik gerginlik, teknoloji dünyasında da yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu gerilimin son yansıması, Microsoft’un Çin’deki önemli iş ortaklarından biri olan Wicresoft’un faaliyetlerini durdurma kararıyla ortaya çıktı. Şirketin kapanmasıyla birlikte 2.000 çalışanın işine son verilecek.

TÜM OPERASYONLARINI TAMAMEN DURDURACAK

Çin kaynaklarından gelen bilgilere göre, Wicresoft ülke genelindeki tüm operasyonlarını tamamen durduracak. Bu ani kararın arkasında, Microsoft’un satış sonrası destek hizmetlerini artık dış ortaklarla değil, doğrudan kendi bünyesinde yürütmek istemesi olduğu belirtiliyor.

Bu strateji değişikliği, özellikle Çin’de Microsoft’un teknik destek hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan ekiplerin devre dışı kalmasına neden olacak. İşten çıkarılacak çalışanların büyük bölümünün de bu teknik destek kadrosunda yer aldığı ifade ediliyor.