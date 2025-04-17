Ünlü Tavuk Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Marketler Apar Topar Raflardan İndirdi

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Listeria monocytogenes, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve küçük çocuklar için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor. Enfeksiyon; mide bulantısı, ishal, kusma gibi belirtilerle başlayabiliyor ve bazı durumlarda hastalık bel

irtileri haftalar sonra ortaya çıkabiliyor.Ciddi vakalarda menenjit ve sepsis gibi hayati tehlikeye yol açabilecek komplikasyonlar da görülebiliyor. Hamilelerde ise düşük, erken doğum veya doğum kusurları riski bulunuyor.