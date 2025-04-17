Ünlü Tavuk Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Marketler Apar Topar Raflardan İndirdi
Penny marketlerinde satılan tavuk göğsü ürünlerinde ölümcül Listeria bakterisi tespit edildi. Yetkililer özellikle risk gruplarının ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurgularken, tavuklar market raflarından apar topar indirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir gıda güvenliği uyarısı geldi. Paul Daut GmbH & Co. KG tarafından üretilen ve Penny marketlerinde satılan "Penny Ready Baharatlı ve Kızarmış Tavuk Göğsü Filetosu" adlı üründe yapılan denetimler sonucunda Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu ürünlerin toplatılması kararı alındı.
TAVUKLARIN SATIŞI DURDURULDU
Geri çağırma, 250 gramlık paketler halinde satılan ürünleri kapsıyor. Son tüketim tarihi 18 Nisan ile 21 Nisan 2025 arasında olan tüm ürünler bu kapsamda yer alıyor. Bu tarihler dışında kalan ürünler ise geri çağırmadan etkilenmiyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ellerindeki ürünleri fiş göstermeksizin mağazalara iade edebilecekleri ve ücretlerini eksiksiz alabilecekleri bildirildi.
LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Listeria monocytogenes, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve küçük çocuklar için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor. Enfeksiyon; mide bulantısı, ishal, kusma gibi belirtilerle başlayabiliyor ve bazı durumlarda hastalık bel
irtileri haftalar sonra ortaya çıkabiliyor.Ciddi vakalarda menenjit ve sepsis gibi hayati tehlikeye yol açabilecek komplikasyonlar da görülebiliyor. Hamilelerde ise düşük, erken doğum veya doğum kusurları riski bulunuyor.