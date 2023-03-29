Ünlü sosyal güvenlik uzmanının paylaşımı EYT’lilerde panik yarattı: 8-10 ayı bulabilir

Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara 3 ay boyunca fazla mesai ücreti verileceğinin açıklanması endişelerin gündeme gelmesine neden olmuştu. SGK işlemleri hızlandırmak için girişimlerde bulunsa da emeklilik başvurularının onaylanmasının personel yetersizliği nedeniyle gecikmesinden endişe ediliyor.