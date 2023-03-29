Ünlü sosyal güvenlik uzmanının paylaşımı EYT’lilerde panik yarattı: 8-10 ayı bulabilir
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanan ve kademeli prim sistemiyle beklentileri karşılamayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde başvuruşların fazla olması nedeniyle gecikmeler yaşanacağı iddiası EYT'lilerde endişeye yol açtı.
Kamuoyunda tanınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir. Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunanlar mart ayından emekli aylığı alamayacak, emekli aylığı 1 Nisan’dan hesaplanacak süreç ne zaman biterse birikmiş toplu emekli aylığı alınacak" paylaşımında bulundu.
Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara 3 ay boyunca fazla mesai ücreti verileceğinin açıklanması endişelerin gündeme gelmesine neden olmuştu. SGK işlemleri hızlandırmak için girişimlerde bulunsa da emeklilik başvurularının onaylanmasının personel yetersizliği nedeniyle gecikmesinden endişe ediliyor.
İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) endişelerini dile getirdikleri bazı paylaşımları: