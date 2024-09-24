Ünlü Sigara Markası İflas Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu

Tütün endüstrisinde ara finansman bulmanın giderek zorlaştığı da ifade ediliyor. Şu an için şirket yeni bir yatırımcı arayışında; TMCC, kendi markası Skavenbeck ile birlikte sigara ve diğer tütün ürünlerini üretiyor. 2001 yılında Baden-Baden'de kurulan şirket, 2012’de Achern’e taşındı.