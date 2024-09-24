Ünlü Sigara Markası İflas Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu
Artan enflasyon ve ekonomik kriz sonucunda bir iflas haberi daha geldi. Ünlü sigara markası iflas etti. Şirketin iflas nedeni ise ağızları açık bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da yeni bir iflas haberi gündeme daha geldi. Achern merkezli tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), Offenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.
ÇALIŞANLARIN MAAŞI KORUNDU
Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern'deki Schultze & Braun hukuk firmasını temsilen yaptığı açıklamada, operasyonların devam edeceğini belirtti. 40'tan fazla çalışanın işleri şu an için güvence altında. Ayrıca, çalışanların maaşları Federal Çalışma Ajansı'nın sağladığı iflas yardımı sayesinde Ekim ayına kadar korunmuş durumda.
İFLASIN PERDE ARKASI
TMCC'nin iflasının arkasında çeşitli nedenler bulunuyor. Öncelikle, sigara paketleri için vergi pullarının önceden finanse edilme zorunluluğu, yüksek sermaye ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ayrıca, bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı da sürece olumsuz etki yaptı. Tütün tüketimindeki azalma da önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.
Hukuk firması Schultze & Braun'un sözcüsü Matthias Braun, durumu “Nispeten basit bir iş, ama büyük zorluklarla dolu” şeklinde değerlendirdi. Rapor, şirketin üretim kaybı nedeniyle her gün önemli gelir kayıpları yaşadığını belirtiyor.
Tütün endüstrisinde ara finansman bulmanın giderek zorlaştığı da ifade ediliyor. Şu an için şirket yeni bir yatırımcı arayışında; TMCC, kendi markası Skavenbeck ile birlikte sigara ve diğer tütün ürünlerini üretiyor. 2001 yılında Baden-Baden'de kurulan şirket, 2012’de Achern’e taşındı.