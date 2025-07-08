Ünlü Restoran Zinciri Tümden Kepenk İndirdi! Tek Şubesini Dahi Bırakmadı

TÜM ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Şirket yönetimi, markayı ayakta tutmak için çeşitli girişimlerde bulunsa da yapılan hamleler beklentileri karşılayamadı. Yönetimsel değişiklikler, yeni stratejiler ve mali yapılandırma çalışmaları yeterli olmadı. Sonuç olarak, Ping Pong'un 20 yıllık serüveni sona erdi ve şirket İngiltere genelindeki tüm faaliyetlerini durdurdu.