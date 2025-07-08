Ünlü Restoran Zinciri Tümden Kepenk İndirdi! Tek Şubesini Dahi Bırakmadı
İngiltere merkezli ve Çin mutfağıyla tanınan restoran zinciri Ping Pong, 20 yıllık geçmişinin ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı. Ülke genelindeki tüm şubelerin kalıcı olarak kapatıldığı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuruluşunu 2005 yılında gerçekleştiren Ping Pong, uygun fiyatlı menü seçenekleri ve 40’ın üzerinde Çin mutfağı ürünüyle kısa sürede dikkat çekmişti. Özellikle başkent Londra’da hızla büyüyen zincir, sadece dört yıl içerisinde 13 şubeye ulaşarak restoran sektöründe önemli bir yer edinmişti. Markanın en yoğun döneminde Londra genelinde 12 noktada hizmet verdiği biliniyor.
VEDA AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYADAN GELDİ
Kapanma kararı, şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duygusal bir açıklamayla duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Bitti. 20 unutulmaz yılın ardından Ping Pong'un tüm şubeleri kapatıldı. Misafirperverliği, özgün lezzetleri ve yaratıcı dokunuşlarıyla anılacak bir marka olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.
PANDEMİ VE FİNANSAL BASKILAR ETKİLEDİ
Ping Pong’un kapanma kararının arkasında çeşitli mali sıkıntılar bulunuyor. Özellikle Kovid-19 pandemisi, restoranın operasyonlarını ciddi anlamda sekteye uğrattı. Şirket, 2020 yılı itibarıyla 1,4 milyon sterlin zarar açıklamıştı. Ardından gelen iki yıl içinde şube sayısı hızla azaldı.
Ayrıca, geçtiğimiz yıl klasik servis ücretini kaldırarak yerine yüzde 15 oranında sabit marka ücreti getirmesi, müşterilerden büyük tepki topladı. Tüm bu gelişmeler, zincirin hem itibarı hem de gelirleri üzerinde olumsuz etki yarattı.
TÜM ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Şirket yönetimi, markayı ayakta tutmak için çeşitli girişimlerde bulunsa da yapılan hamleler beklentileri karşılayamadı. Yönetimsel değişiklikler, yeni stratejiler ve mali yapılandırma çalışmaları yeterli olmadı. Sonuç olarak, Ping Pong'un 20 yıllık serüveni sona erdi ve şirket İngiltere genelindeki tüm faaliyetlerini durdurdu.