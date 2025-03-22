Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde
Almanya’nın tanınmış Tex-Mex restoran zinciri Sausalitos mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın tanınmış Tex-Mex restoran zinciri Sausalitos, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, iflas sürecine rağmen restoranların faaliyetlerine ara verilmeden devam edileceği ve yaklaşık 1000 çalışanın maaşlarının Mayıs ayı sonuna kadar güvence altına alındığı belirtildi.
Münih Yerel Mahkemesi'nin kararıyla birlikte Sausalitos Holding GmbH ve bünyesindeki çeşitli şirketler iflas sürecine dahil oldu. Ancak franchise sistemiyle işletilen şubelerin bu süreçten doğrudan etkilenmeyeceği açıklandı.
PANDEMİNİN ETKİSİ AĞIR OLDU
Şirket, iflasın arkasındaki temel nedenin pandemi sonrası değişen müşteri alışkanlıkları ve azalan ziyaretçi sayısı olduğunu vurguladı. Ayrıca Almanya’daki ekonomik sıkıntıların da gelirlerde ve karlılıkta ciddi düşüşe yol açtığı ifade edildi.
Sausalitos’un temelleri 1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından Ingolstadt’ta atılmış, 2014 yılında ise yatırımcılara devredilmişti.