Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde

PANDEMİNİN ETKİSİ AĞIR OLDU

Şirket, iflasın arkasındaki temel nedenin pandemi sonrası değişen müşteri alışkanlıkları ve azalan ziyaretçi sayısı olduğunu vurguladı. Ayrıca Almanya’daki ekonomik sıkıntıların da gelirlerde ve karlılıkta ciddi düşüşe yol açtığı ifade edildi.

Sausalitos’un temelleri 1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından Ingolstadt’ta atılmış, 2014 yılında ise yatırımcılara devredilmişti.