Ünlü Platform Aboneliklere Yüzde 500 Zam Yaptı! Kullanıcıları Ayağa Kaldıracak Gelişme

30 GÜN ÜCRETSİZ DENEME DEVAM EDİYOR

Zam haberine rağmen Amazon, Türkiye’deki Prime kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaya devam ediyor. Bu süre boyunca aboneler; Prime Video, Prime Gaming ve hızlı, ücretsiz kargo gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Ayrıca, Prime üyeleri Amazon’un sahibi olduğu Twitch platformunda her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı da elde ediyor.

diyor.