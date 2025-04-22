Ünlü Platform Aboneliklere Yüzde 500 Zam Yaptı! Kullanıcıları Ayağa Kaldıracak Gelişme
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik hizmetine bir kez daha zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir sabit kalan fiyatlar, yeni güncellemeyle birlikte yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda Amazon Prime’ın aylık abonelik ücreti 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseldi.
Yeni fiyat düzenlemesi, Amazon’un Türkiye pazarına giriş yaptığı günden bu yana gerçekleştirdiği ikinci büyük zam olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere, 2023 yılının Nisan ayında yapılan güncelleme ile abonelik bedeli 8 TL’den 39 TL’ye çıkartılmıştı. Son yapılan artışla birlikte kullanıcılar, yaklaşık iki yıl içinde toplamda yüzde 500’ü aşan bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmış oldu.
30 GÜN ÜCRETSİZ DENEME DEVAM EDİYOR
Zam haberine rağmen Amazon, Türkiye’deki Prime kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaya devam ediyor. Bu süre boyunca aboneler; Prime Video, Prime Gaming ve hızlı, ücretsiz kargo gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Ayrıca, Prime üyeleri Amazon’un sahibi olduğu Twitch platformunda her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı da elde ediyor.
diyor.
AMAZON'DAN İÇERİK ATAĞI
Amazon, dijital içerik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, son olarak popüler bilim kurgu serisi Pacific Rim’in dizi haklarını satın alarak Prime Video içerik kütüphanesini genişletmeye devam e