Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor
Ünlü peynir markası, ölümcül bakteri riski nedeniyle market raflarından apar topar toplatılıyor. Yetkililer, tüketicileri ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve derhal iade etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Market raflarında yer alan ünlü bir peynir markası, ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle acil olarak toplatılıyor. İskoçya Gıda Standartları Kurumu (FSS), yapılan kontrollerde belirli parti ürünlerde ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir bakteri tespit edilme ihtimali üzerine geri çağırma kararı alındığını duyurdu.
Geri çağrılan ürün, Isle of Mull Cheese tarafından üretilen Hebridean Blue Cheese olarak açıklandı. Bu peynirin bazı partilerinde, gıda zehirlenmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek Shiga toksin üreten E. coli (STEC) bakterisinin bulunabileceği ifade edildi.
BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSKİ TAŞIYOR
Yetkililer, söz konusu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Enfeksiyonun mide ağrısı, ishal (kanlı olabilen), ateş ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıktığı, bazı vakalarda ise böbrek yetmezliği gibi hayati risklerin söz konusu olabileceği vurgulandı.
MARKETTEN APAR TOPAR TOPLATILIYOR
Geri çağırma, 10 Nisan 2025 son kullanma tarihli ve 8051224 parti koduna sahip tüm Hebridean Blue Cheese ürünlerini kapsıyor. Tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunuldu.
ÜRÜNLERDE YENİDEN TEST YAPILACAK
Isle of Mull Cheese şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerin standart testlerden geçtiğini ve herhangi bir patojene rastlanmadığını belirtti. Ancak güvenlik önlemi olarak tüm ürünlerin yeniden teste alındığını ve gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Firma, çiğ sütle üretim yapılan peynirlerde risklerin kontrolünün daha hassas olduğunu da vurguladı.