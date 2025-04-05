Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor

Ünlü peynir markası, ölümcül bakteri riski nedeniyle market raflarından apar topar toplatılıyor. Yetkililer, tüketicileri ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve derhal iade etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Peynir Market
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Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor - Resim: 1

Market raflarında yer alan ünlü bir peynir markası, ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle acil olarak toplatılıyor. İskoçya Gıda Standartları Kurumu (FSS), yapılan kontrollerde belirli parti ürünlerde ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir bakteri tespit edilme ihtimali üzerine geri çağırma kararı alındığını duyurdu.

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Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor - Resim: 2

Geri çağrılan ürün, Isle of Mull Cheese tarafından üretilen Hebridean Blue Cheese olarak açıklandı. Bu peynirin bazı partilerinde, gıda zehirlenmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek Shiga toksin üreten E. coli (STEC) bakterisinin bulunabileceği ifade edildi.

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Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor - Resim: 3

BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSKİ TAŞIYOR

Yetkililer, söz konusu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Enfeksiyonun mide ağrısı, ishal (kanlı olabilen), ateş ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıktığı, bazı vakalarda ise böbrek yetmezliği gibi hayati risklerin söz konusu olabileceği vurgulandı.

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Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor - Resim: 4

MARKETTEN APAR TOPAR TOPLATILIYOR

Geri çağırma, 10 Nisan 2025 son kullanma tarihli ve 8051224 parti koduna sahip tüm Hebridean Blue Cheese ürünlerini kapsıyor. Tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

ÜRÜNLERDE YENİDEN TEST YAPILACAK

Isle of Mull Cheese şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerin standart testlerden geçtiğini ve herhangi bir patojene rastlanmadığını belirtti. Ancak güvenlik önlemi olarak tüm ürünlerin yeniden teste alındığını ve gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Firma, çiğ sütle üretim yapılan peynirlerde risklerin kontrolünün daha hassas olduğunu da vurguladı.

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