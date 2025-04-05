Ünlü Peynir Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı! Marketten Apar Topar Toplatılıyor

MARKETTEN APAR TOPAR TOPLATILIYOR

Geri çağırma, 10 Nisan 2025 son kullanma tarihli ve 8051224 parti koduna sahip tüm Hebridean Blue Cheese ürünlerini kapsıyor. Tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

ÜRÜNLERDE YENİDEN TEST YAPILACAK

Isle of Mull Cheese şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerin standart testlerden geçtiğini ve herhangi bir patojene rastlanmadığını belirtti. Ancak güvenlik önlemi olarak tüm ürünlerin yeniden teste alındığını ve gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Firma, çiğ sütle üretim yapılan peynirlerde risklerin kontrolünün daha hassas olduğunu da vurguladı.