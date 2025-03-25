Ünlü Peynir Markasında Kırmızı Alarm: Tüm Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Aldi mağazalarında satılan Happy Farms Colby Jack markalı rendelenmiş peynirleri geri çağırdığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'nde dört eyalette satılan bir peynir ürünü, olası metal bulaşması nedeniyle market raflarından toplatılıyor. Gıda güvenliği konusunda denetimden sorumlu olan FDA (Gıda ve İlaç Dairesi), Aldi mağazalarında satılan Happy Farms Colby Jack markalı rendelenmiş peynirin geri çağrıldığını duyurdu.
400 KASA PEYNİR GERİ TOPLATILDI
Connecticut, Michigan, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinde yer alan Aldi marketlerinde satılan 340 gramlık ürünlerin, 400 kasa olarak toplatıldığı bildirildi. Geri çağrılan peynir paketlerinin son tüketim tarihleri 13 ve 14 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
ÜRÜNÜ İADE EDİN ÇAĞRISI
FDA, söz konusu ürünü satın almış tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Geri çağrılan peynirin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtilirken, ürünü satın alanların mağazaya iade etmeleri ya da çöpe atmaları tavsiye edildi. Ürünü tüketmiş olan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin de derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerildi.