Ünlü Peynir Markasında Kırmızı Alarm: Tüm Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor

ÜRÜNÜ İADE EDİN ÇAĞRISI

FDA, söz konusu ürünü satın almış tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Geri çağrılan peynirin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtilirken, ürünü satın alanların mağazaya iade etmeleri ya da çöpe atmaları tavsiye edildi. Ürünü tüketmiş olan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin de derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerildi.