Ünlü Peynir Markası İflas Etti: Artık Hiçbir Yerde Satılmayacak

Türkiye genelindeki 60’tan fazla şubesiyle tanınan ve Ankara merkezli peynir sektörünün köklü markalarından biri olan Meşhur Peynirci, iflas etti. Yarım asırdan uzun süredir peynir üretimiyle adından söz ettiren marka, mali zorluklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyordu. Ancak bu çabalar yeterli olmadı ve firmanın iflası, Ankara İflas Dairesi tarafından resmen ilan edildi.