Ünlü Peynir Markası İflas Etti: Artık Hiçbir Yerde Satılmayacak
Ünlü peynir markası yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflas etti. 60'dan fazla şubesi bulunan peynir devinin Türkiye genelinde 60’tan fazla şubesi bulunuyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelindeki 60’tan fazla şubesiyle tanınan ve Ankara merkezli peynir sektörünün köklü markalarından biri olan Meşhur Peynirci, iflas etti. Yarım asırdan uzun süredir peynir üretimiyle adından söz ettiren marka, mali zorluklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyordu. Ancak bu çabalar yeterli olmadı ve firmanın iflası, Ankara İflas Dairesi tarafından resmen ilan edildi.
60'DAN FAZLA ŞUBESİ BULUNUYORDU
Çelikoğlu Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Meşhur Peynirci, 2000’li yıllarda özellikle Ankara’da büyük bir popülerlik kazandı. Bu dönemde hızla büyüyen firma, Türkiye genelinde 60’tan fazla şube açmayı başardı. Ancak 2010’ların ortalarında başlayan ekonomik sıkıntılar, markanın geleceğini tehlikeye attı.
2018 yılında şubelerini kapatma kararı alan şirket, ürünlerini farklı işletmeler üzerinden satışa sunarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak mali darboğazdan kurtulamayan firma, borçlarını ödeyemez duruma geldi. Ankara İflas Dairesi’nin aldığı kararla, Meşhur Peynirci’nin iflası kesinleşti.
Bir dönemin sembol markalarından biri olan Meşhur Peynirci’nin iflası, hem gıda sektörü hem de tüketicileri arasında üzüntüyle karşılandı.