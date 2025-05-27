Ünlü Otomotiv Devinden Beklenmedik Karar: Tüm Planlar Değişti
Dev otomotiv markası Volvo, ekonomik fırtınadan kaçamadı. Volvo, küresel tasarruf hamlesi kapsamında 3 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşten çıkarmaların büyük kısmı İsveç'teki idari kadroyu etkileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo, küresel ekonomik baskıların ve yeniden yapılanma sürecinin etkisiyle yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu karar, şirketin daha önce duyurduğu tasarruf programının genişletilmesi kapsamında alındı.
Volvo Cars tarafından yapılan açıklamada, planlanan işten çıkarmaların ağırlıklı olarak İsveç’teki idari pozisyonları etkileyeceği belirtildi. Bu sayı, şirketin idari personelinin yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Volvo’nun dünya genelinde 43 bin 800 çalışanı bulunuyor ve bunların yarısından fazlası İsveç’te görev yapıyor.
MALİYET BASKISI VE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLDU
Çinli otomotiv devi Geely Holding bünyesinde faaliyet gösteren Volvo, yüksek üretim maliyetleri, elektrikli araçlara olan talepteki gerileme ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle zorluk yaşıyor. Bu gelişmeler, şirketin maliyetlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
YENİDEN YAPILANMANIN BEDELİ 140 MİLYON DOLAR
Volvo’nun yürüttüğü yeniden yapılanma sürecinin yaklaşık 1,5 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 140 milyon dolar) mal olacağı tahmin ediliyor. Şirket, Nisan 2025’te toplamda 18 milyar kronluk geniş kapsamlı bir tasarruf programı açıklamıştı.
"ZORLU BİR DÖNEMİN ORTASINDAYIZ"
Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, otomotiv sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelebilmek için nakit akışımızı güçlendirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak azaltmalıyız." dedi.
Volvo’nun aldığı bu karar, sadece mevcut ekonomik şartlara değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflerine de dayanıyor. Şirket, yeniden yapılanma süreciyle birlikte daha sürdürülebilir ve verimli bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor.