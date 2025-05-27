Ünlü Otomotiv Devinden Beklenmedik Karar: Tüm Planlar Değişti

"ZORLU BİR DÖNEMİN ORTASINDAYIZ"

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, otomotiv sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelebilmek için nakit akışımızı güçlendirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak azaltmalıyız." dedi.

Volvo’nun aldığı bu karar, sadece mevcut ekonomik şartlara değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflerine de dayanıyor. Şirket, yeniden yapılanma süreciyle birlikte daha sürdürülebilir ve verimli bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor.