Ünlü Otomotiv Devinde Motor Sorunu Patlak Verdi: 177 Bin Araç Acil Geri Çağırıldı
Ünlü otomotiv devi Volkswagen’nin motor kapağında güvenlik riski tespit edildi. Dev marka 177 bin 493 aracını acil koduyla geri çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de motor kapağıyla ilgili tespit edilen güvenlik riski nedeniyle 177 bin 493 aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma, 2024 ve 2025 model Atlas ile Atlas Cross Sport SUV modellerini kapsıyor.
YANGIN TEHLİKESİ OLUŞTURULDU
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu araçlarda motor kapağının bakım sırasında hatalı montaj edilmesi durumunda gevşeme riski taşıdığı belirlendi. Bu durumun, kapağın sıcak motor yüzeyleriyle temas etmesi halinde yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.
MOTOR KAPAKLARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK
Volkswagen, olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yetkili bayiler aracılığıyla motor kapaklarını ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. Şirket, araç sahiplerini en kısa sürede yetkili servis noktalarına yönlendirmeye hazırlanırken, sürücülerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.