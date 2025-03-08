Ünlü Otomotiv Devinde Motor Sorunu Patlak Verdi: 177 Bin Araç Acil Geri Çağırıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de motor kapağıyla ilgili tespit edilen güvenlik riski nedeniyle 177 bin 493 aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma, 2024 ve 2025 model Atlas ile Atlas Cross Sport SUV modellerini kapsıyor.