Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı

Çinli Otomotiv devi SAIC Motor, Türkiye'de fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin'in dev yatırım için önümüzdeki günlerde Şangay'da yapılacak görüşmelerle projenin bir üst aşamasına taşınması hedefleniyor.

Kaynak: Reuters

Otomobil
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Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı - Resim: 1

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, MG markasının sahibi Çinli SAIC Motor ile Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. Şirket, bu önemli yatırım için son hazırlıklarını yapıyor ve önümüzdeki günlerde Şangay'da yapılacak görüşmelerle projenin bir üst aşamasına taşınması hedefleniyor.

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Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı - Resim: 2

OTOMOTİV DEVİ GÖZÜ TÜRKİYE'YE DİKTİ

MG markasının Türkiye'de üretim yapmaya başlaması, ülkemizin otomotiv üretimindeki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Doğan Trend Otomotiv, MG'nin yanı sıra Suzuki ve Maxus markalarıyla da Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor ve 2024 yılında toplam 23 bin 300 adetlik satış gerçekleştirdi.

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Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı - Resim: 3

MISIR FABRİKASI İLE REKABET YOK

MG'nin Mısır'da da bir fabrika kurma projesi olduğu hatırlatıldığında, Dağtekin, bu iki projenin birbirinin alternatifi olmadığını ve Türkiye projesinin farklı hedeflere hizmet ettiğini belirtti. Mısır fabrikasının ağırlıklı olarak Mısır iç pazarı ve bazı Afrika ülkelerine yönelik üretim yapacağını belirten Dağtekin, Türkiye fabrikasının ise Avrupa pazarı ve Türkiye pazarı için daha stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı - Resim: 4

800 BİN İLE 1 MİLYON ARASINDA SATIŞ BEKLENİYOR

Dağtekin, Türkiye otomotiv pazarının 2024 yılında kredi kısıtlamalarına rağmen iyi bir performans gösterdiğini ifade etti. Özellikle yılın ilk yarısında yoğun talep görüldüğünü ve ikinci yarıda da kampanyalar sayesinde satışların canlı kaldığını söyledi. 2025 için ise otomobil pazarında 800 bin ile 1 milyon, motosiklet pazarında ise 800-900 bin adet arasında bir satış beklendiğini belirtti.

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