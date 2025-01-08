Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı

MISIR FABRİKASI İLE REKABET YOK

MG'nin Mısır'da da bir fabrika kurma projesi olduğu hatırlatıldığında, Dağtekin, bu iki projenin birbirinin alternatifi olmadığını ve Türkiye projesinin farklı hedeflere hizmet ettiğini belirtti. Mısır fabrikasının ağırlıklı olarak Mısır iç pazarı ve bazı Afrika ülkelerine yönelik üretim yapacağını belirten Dağtekin, Türkiye fabrikasının ise Avrupa pazarı ve Türkiye pazarı için daha stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.