Ünlü Otomotiv Devi Gözü Türkiye'ye Dikti: Piyasaları Altüst Edecek Gelişme! Fabrika Kurmak İçin Kolları Sıvadı
Çinli Otomotiv devi SAIC Motor, Türkiye'de fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin'in dev yatırım için önümüzdeki günlerde Şangay'da yapılacak görüşmelerle projenin bir üst aşamasına taşınması hedefleniyor.
Kaynak: Reuters
Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, MG markasının sahibi Çinli SAIC Motor ile Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. Şirket, bu önemli yatırım için son hazırlıklarını yapıyor ve önümüzdeki günlerde Şangay'da yapılacak görüşmelerle projenin bir üst aşamasına taşınması hedefleniyor.
OTOMOTİV DEVİ GÖZÜ TÜRKİYE'YE DİKTİ
MG markasının Türkiye'de üretim yapmaya başlaması, ülkemizin otomotiv üretimindeki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Doğan Trend Otomotiv, MG'nin yanı sıra Suzuki ve Maxus markalarıyla da Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor ve 2024 yılında toplam 23 bin 300 adetlik satış gerçekleştirdi.
MISIR FABRİKASI İLE REKABET YOK
MG'nin Mısır'da da bir fabrika kurma projesi olduğu hatırlatıldığında, Dağtekin, bu iki projenin birbirinin alternatifi olmadığını ve Türkiye projesinin farklı hedeflere hizmet ettiğini belirtti. Mısır fabrikasının ağırlıklı olarak Mısır iç pazarı ve bazı Afrika ülkelerine yönelik üretim yapacağını belirten Dağtekin, Türkiye fabrikasının ise Avrupa pazarı ve Türkiye pazarı için daha stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
800 BİN İLE 1 MİLYON ARASINDA SATIŞ BEKLENİYOR
Dağtekin, Türkiye otomotiv pazarının 2024 yılında kredi kısıtlamalarına rağmen iyi bir performans gösterdiğini ifade etti. Özellikle yılın ilk yarısında yoğun talep görüldüğünü ve ikinci yarıda da kampanyalar sayesinde satışların canlı kaldığını söyledi. 2025 için ise otomobil pazarında 800 bin ile 1 milyon, motosiklet pazarında ise 800-900 bin adet arasında bir satış beklendiğini belirtti.