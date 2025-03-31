Ünlü Otomotiv Devi Ekonomik Krizle Boğuşuyor: Hisselerini Satışa Çıkardı! Sektörde Alarm Zilleri Çaldı
Lüks otomotiv devi Aston Martin, derinleşen mali sıkıntılarla başa çıkmak için Formula 1 takımındaki hisselerini satışa çıkarmayı ve iş gücünü azaltmayı planlıyor. Şirket, 125 milyon sterlinlik yeni fon sağlamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz otomotiv markası Aston Martin, son yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Şirketin başkanı Lawrence Stroll’un liderliğinde, Formula 1 takımındaki hisselerin satılması ve ek sermaye artışıyla birlikte toplamda 125 milyon sterlini aşan kaynak yaratılması hedefleniyor.
PERSONEL SAYISINDA KÜÇÜLMEYE GİDİLDİ
Tedarik zinciri sıkıntıları, teslimatlarda yaşanan gecikmeler ve Çin pazarındaki talep düşüşü, Aston Martin’in bilançosunu son yıllarda olumsuz etkiledi. Şirketin yönetimini 2020 yılında devralan Lawrence Stroll’un girişimleriyle bugüne kadar altı kez sermaye artırımı yapılırken, personel sayısında da yüzde 5 oranında küçülmeye gidildi.
James Bond’un ikonik otomobili olarak hafızalara kazınan markanın hisseleri, yeni yatırım planlarının açıklanmasıyla pazartesi sabahı yüzde 5,7 yükselerek 69 peniye ulaştı.
SEKTÖRDE ALARM ZİLLERİ ÇALDI
Otomotiv sektöründe alarm zilleri çalarken, şirketin en büyük yatırımcılarından olan Stroll’un liderliğindeki Yew Tree Konsorsiyumu, 75 milyon hisseyi 70 peni fiyatla satın alarak 52,5 milyon sterlin daha yatırım yapacak. Bu hamleyle Stroll’un şirketteki payı yüzde 27,7'den yüzde 33 seviyesine çıkacak.
Ayrıca Yew Tree’nin payını yüzde 35’e kadar artırma ihtimali de masada. Bu durumda, normalde yüzde 30’un üzerine çıkan yatırımcıların geri kalan hisseleri satın alma teklifi verme yükümlülüğünden muaf tutulması için düzenleyici kurumlardan özel izin talep edildi.
FORMULA 1 HİSSELERİ SATIŞA ÇIKACAK
Aston Martin, Aramco ortaklığıyla yürüttüğü Formula 1 takımındaki hisselerden elde edeceği gelirin, yaklaşık 74 milyon sterlin olan mevcut defter değerinin üzerinde olacağını belirtiyor. Bu satışın, finansal dengelenmeye katkı sağlaması bekleniyor.