Ünlü Otomotiv Devi Ekonomik Krizle Boğuşuyor: Hisselerini Satışa Çıkardı! Sektörde Alarm Zilleri Çaldı

SEKTÖRDE ALARM ZİLLERİ ÇALDI

Otomotiv sektöründe alarm zilleri çalarken, şirketin en büyük yatırımcılarından olan Stroll’un liderliğindeki Yew Tree Konsorsiyumu, 75 milyon hisseyi 70 peni fiyatla satın alarak 52,5 milyon sterlin daha yatırım yapacak. Bu hamleyle Stroll’un şirketteki payı yüzde 27,7'den yüzde 33 seviyesine çıkacak.

Ayrıca Yew Tree’nin payını yüzde 35’e kadar artırma ihtimali de masada. Bu durumda, normalde yüzde 30’un üzerine çıkan yatırımcıların geri kalan hisseleri satın alma teklifi verme yükümlülüğünden muaf tutulması için düzenleyici kurumlardan özel izin talep edildi.