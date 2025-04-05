Ünlü Nakliye Firması İflas Etti! Bütün Şoförlerine Gönderdiği Mesaj Şoke Etti

Küresel ekonomik krizlerin etkisi sürerken, ABD'de nakliye sektöründe bir iflas haberi daha gündeme bomba gibi düştü. Son yıllarda iflas eden lojistik firmalarının arasına bu kez LTI Trucking Services katıldı. Şirket, 250 sürücüsüne gönderdiği mesajla faaliyetlerini tamamen durdurduğunu bildirdi.

Ekonomik sıkıntılar ve daralan pazar, 2023 yılında yaklaşık 88 bin nakliye firması ile 8 bin yük komisyonculuğu şirketinin kepenk indirmesine yol açtı. 2024 yılında da düşüş devam ederken, sektörde yaklaşık 10 bin taşıyıcının daha faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.