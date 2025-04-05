Ünlü Nakliye Firması İflas Etti! Bütün Şoförlerine Gönderdiği Mesaj Şoke Etti
ABD’de faaliyet gösteren ünlü nakliye firması LTI Trucking Services, 250 şoförüne mesaj göndererek faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik krizlerin etkisi sürerken, ABD'de nakliye sektöründe bir iflas haberi daha gündeme bomba gibi düştü. Son yıllarda iflas eden lojistik firmalarının arasına bu kez LTI Trucking Services katıldı. Şirket, 250 sürücüsüne gönderdiği mesajla faaliyetlerini tamamen durdurduğunu bildirdi.
Ekonomik sıkıntılar ve daralan pazar, 2023 yılında yaklaşık 88 bin nakliye firması ile 8 bin yük komisyonculuğu şirketinin kepenk indirmesine yol açtı. 2024 yılında da düşüş devam ederken, sektörde yaklaşık 10 bin taşıyıcının daha faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.
"KAPATMA KARARI ALDIK"
LTI Trucking Services, sürücülerine gönderdiği mesajda, "Tüm olasılıkları değerlendirdik, ancak koşullarımız doğrultusunda LTI Trucking’i kapatma kararı aldık" ifadelerine yer verdi. Şirketin merkezi Illinois eyaletinin Madison şehrinde bulunuyordu.
Şoförlerine mağduriyet yaşatmamak adına ödeme sürecinin başlatılacağı bildirilen açıklamada, "Evlerine dönmek isteyen tüm sürücülerle birlikte çalışacağız ve hak ettikleri tüm ödemeleri yapacağız" denildi. Şirketin iflas koruması için yasal başvuruda bulunup bulunmayacağı ise henüz netleşmedi.
SEKTÖRDE PEŞ PEŞE ÇÖKÜŞLER YAŞANIYOR
Geçtiğimiz yıl da yine Illinois merkezli Mighty Move Transportation, 75 sürücü ve 70 taşıma aracına sahip olmasına rağmen iflasını açıklamış ve 7. Bölüm tasfiye başvurusunda bulunmuştu. Aynı şirket iki ayrı sözleşme ihlali davasıyla da karşı karşıya kalmıştı.
Son iki yılda art arda yaşanan bu iflaslar, pandemi sonrası global tedarik zincirindeki kırılgan yapının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri, artan operasyonel maliyetler, düşük karlılık oranları ve değişen piyasa koşulları nedeniyle daha fazla iflasın kapıda olduğunu belirtti.