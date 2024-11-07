Ünlü Nakliye Devi İflas Bayrağını Çekti

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve sigorta maliyetlerinin yükselmesi, birçok sektörün ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Miami merkezli bir nakliye devi olan Star Transportation PA Inc. de iflas koruma başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

ABD'de hızla artan maliyetler karşısında şirketlerin iflas başvurularında artış gözlenirken, benzer mali baskılar Avrupa ülkelerinde de hissediliyor. Ekonomik krizle sarsılan Star Transportation PA Inc., operasyonel maliyetlerin altında ezilerek geçtiğimiz hafta Bölüm 11 iflas koruması başvurusu yaptı. Miami’de Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan bu başvuru, şirketin yüzlerce çalışanını ve bağlı kuruluşlarını da etkiledi.