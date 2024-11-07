Ünlü Nakliye Devi İflas Bayrağını Çekti
Nakliye sektöründe maliyet baskılarının artması, birçok büyük şirketi zora sokarak iflaslara neden olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve sigorta maliyetlerinin yükselmesi, birçok sektörün ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Miami merkezli bir nakliye devi olan Star Transportation PA Inc. de iflas koruma başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
ABD'de hızla artan maliyetler karşısında şirketlerin iflas başvurularında artış gözlenirken, benzer mali baskılar Avrupa ülkelerinde de hissediliyor. Ekonomik krizle sarsılan Star Transportation PA Inc., operasyonel maliyetlerin altında ezilerek geçtiğimiz hafta Bölüm 11 iflas koruması başvurusu yaptı. Miami’de Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan bu başvuru, şirketin yüzlerce çalışanını ve bağlı kuruluşlarını da etkiledi.
400'DEN FAZLA SÜRÜCÜSÜ VARDI
Star Transportation PA Inc., ABD çapında hizmet veren 400'den fazla sürücüye ve 5 bağlı kuruluşuna sahip büyük bir nakliye şirketi. Şirketin bağlı kuruluşları olan Finance Solutions LLC, MDL Business Group LLC, Star Transportation A Inc., Star Truck Service Inc. ve US Express Line LLC de aynı şekilde iflas koruma başvurularında bulundu. Federal Motorlu Taşıt Güvenliği İdaresi'nin SAFER veri tabanına göre, Star Transportation PA Inc.'in filosunda 411 sürücü ve 233 güç ünitesi bulunuyor.