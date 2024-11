Ünlü Nakliye Devi İflas Bayrağını Çekti

400'DEN FAZLA SÜRÜCÜSÜ VARDI

Star Transportation PA Inc., ABD çapında hizmet veren 400'den fazla sürücüye ve 5 bağlı kuruluşuna sahip büyük bir nakliye şirketi. Şirketin bağlı kuruluşları olan Finance Solutions LLC, MDL Business Group LLC, Star Transportation A Inc., Star Truck Service Inc. ve US Express Line LLC de aynı şekilde iflas koruma başvurularında bulundu. Federal Motorlu Taşıt Güvenliği İdaresi'nin SAFER veri tabanına göre, Star Transportation PA Inc.'in filosunda 411 sürücü ve 233 güç ünitesi bulunuyor.