Ünlü Moda Markasında Deprem: Giyim Devinin Satışları Çakıldı! Fatura Çalışanlara Kesildi

SATIŞLAR DÜŞÜNCE FATURA ÇALIŞANLARA KESİLDİ

Yaklaşık 2 bin sterline (yaklaşık 103 bin TL) satılan trençkotlarıyla tanınan Burberry, son dönemde düşen satış rakamları ve artan maliyetler karşısında tasarruf hamlesi başlattı. Şirket, 2027 yılına kadar yıllık 100 milyon sterlin tasarruf hedefliyor ve bu hedef kapsamında küresel çapta 1.700 çalışanın işine son verilecek.

Bu gelişmeyle birlikte, şirketin toplam iş gücünün beşte biri azalmış olacak.