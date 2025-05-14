Ünlü Moda Markasında Deprem: Giyim Devinin Satışları Çakıldı! Fatura Çalışanlara Kesildi
Lüks moda markası Burberry, satışlardaki düşüş ve maliyetleri azaltma hedefiyle dünya genelinde 1.700 çalışanını işten çıkaracak. Şirket, stratejisini klasik trençkot ve eşarplara odaklayarak yeniden yapılanma sürecine giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü İngiliz moda markası Burberry, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle küresel ölçekte önemli bir küçülmeye gidiyor. Lüks segmentte yer alan ve trençkotlarıyla simgeleşen marka, maliyetleri düşürmek ve yeniden kara geçmek için 1.700 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.
SATIŞLAR DÜŞÜNCE FATURA ÇALIŞANLARA KESİLDİ
Yaklaşık 2 bin sterline (yaklaşık 103 bin TL) satılan trençkotlarıyla tanınan Burberry, son dönemde düşen satış rakamları ve artan maliyetler karşısında tasarruf hamlesi başlattı. Şirket, 2027 yılına kadar yıllık 100 milyon sterlin tasarruf hedefliyor ve bu hedef kapsamında küresel çapta 1.700 çalışanın işine son verilecek.
Bu gelişmeyle birlikte, şirketin toplam iş gücünün beşte biri azalmış olacak.
YENİDEN GÜÇLENDİRME SÖZÜ VERDİ
Burberry’nin Temmuz 2024’te göreve başlayan yeni CEO’su Joshua Schulman, markayı yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir dönüşüm planı üzerinde çalışıyor. Schulman, yaşam maliyetlerinin arttığı bu dönemde tüketici harcamalarının kısıtlanması nedeniyle satışların zayıfladığını ve markanın müşteri kaybettiğini kabul ederek, Burberry'yi yeniden güçlü hale getirme sözü verdi.
KLASİK TRENÇKOTLAR VE İKONİK EŞARPLAR
Markanın yaşadığı bu zor dönemde ürün çeşitliliğindeki hatalar, fiyatlardaki aşırı artış ve lüks segmente olan genel talep düşüşü, Burberry’nin zarar etmesine neden oldu. CEO Schulman, bu nedenle şirketin odak noktasını yeniden belirledi.
Burberry, marka kimliğini yeniden canlandırmak adına stratejisini klasik trençkotlar ve ikonik eşarplar üzerine inşa etmeye karar verdi. Böylece markanın köklü imajı korunurken, sadık müşteri kitlesinin yeniden kazanılması amaçlanıyor.