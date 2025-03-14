Ünlü Moda Devi İflasın Kıyısında, Süreç Başladı! 800 Mağazası 350’ye Düştü
ABD merkezli ünlü moda markası Forever 21, iflas başvurusu öncesinde mağazalarının tasfiyesi için görüşmeler yürütüyor. Şirketin, yeni bir alıcı bulamaması halinde birçok mağazasını kapatabileceği belirtiliyor.
Kaynak: BigPara
Konuyla ilgili bilgi sahibi ancak isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Forever 21’in tasfiyeyi önlemek adına potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yaptığını, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadığını aktardı. Yine de bir teklif sahibinin hala görüşmelerine devam ettiği bildirildi.
MAĞAZA SAYISI 800’DEN 350’YE DÜŞTÜ
Bir dönem ABD’de 500’ün üzerinde, dünya genelinde ise 800’den fazla mağazası bulunan Forever 21’in, zamanla küçülerek ABD’de yaklaşık 350 lokasyona kadar gerilediği biliniyor. Bloomberg’in daha önceki raporlarına göre, şirket iflas süreci kapsamında mağazalarının üçte ikisini kapatmayı planlıyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Forever 21’in ticari markası ve fikri mülkiyet hakları, markanın işletmeci firmasına lisans veren giyim devi Authentic Brands Group’a ait. Authentic’in, markayı yeni ortaklıklar ve e-ticaret operasyonları aracılığıyla sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak ne Authentic Brands ne de Forever 21 yetkilileri konuya dair bir açıklama yaptı.
OCAK AYINDA CATALYST BRANDS’A KATILMIŞTI
Forever 21’in işletme hakları, Ocak ayında Catalyst Brands bünyesine katılmıştı. Daha önce ise alışveriş merkezi devleri Simon Property Group ve Brookfield Properties ile Authentic’in ortak girişimi olan Sparc Group tarafından yönetiliyordu. Forever 21’in en büyük mağaza kiracıları arasında yer alan bu şirketlerin, markanın geleceği konusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu.