Ünlü Moda Devi İflasın Kıyısında, Süreç Başladı! 800 Mağazası 350’ye Düştü

Konuyla ilgili bilgi sahibi ancak isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Forever 21’in tasfiyeyi önlemek adına potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yaptığını, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadığını aktardı. Yine de bir teklif sahibinin hala görüşmelerine devam ettiği bildirildi.

MAĞAZA SAYISI 800’DEN 350’YE DÜŞTÜ

Bir dönem ABD’de 500’ün üzerinde, dünya genelinde ise 800’den fazla mağazası bulunan Forever 21’in, zamanla küçülerek ABD’de yaklaşık 350 lokasyona kadar gerilediği biliniyor. Bloomberg’in daha önceki raporlarına göre, şirket iflas süreci kapsamında mağazalarının üçte ikisini kapatmayı planlıyor.