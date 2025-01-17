Ünlü Milyarder O Gazeteyi Satın Aldı: Medyada Kazan Kaynadı! Moda Devi Medya İmparatoru Oldu

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI KONTROL EDECEK

Bey Médias'ın sahibi Nicolas Beytout, daha önce Çek milyarder Daniel Kretinsky ve Fransız nakliye devi CMA CGM'nin CEO'su Rodolphe Saadé ile de görüşmüş ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Son olarak, Arnault'a geri dönen Beytout, LVMH CEO'su ile anlaşma sağladı.

Bu satın alma, Bernard Arnault'un “Bey Médias'ın %38'ine sahip olan Nicolas Beytout'un hisselerinin bir kısmını elinde tutması durumu da dahil olmak üzere, L'Opinion ve L'Agefi'nin sermayesinin %50'sinden fazlasını kontrol edecek.