Ünlü Milyarder O Gazeteyi Satın Aldı: Medyada Kazan Kaynadı! Moda Devi Medya İmparatoru Oldu
Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde dünyanın en zengin 5'inci insanı olan ve lüks moda devi LVMH’nin patronu olan Bernard Arnault, medya sektörüne girdi. Arnault, Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan L'Opinion ve Agefi'yi satın alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Lüks sektörünün devi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault, Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan L'Opinion ve Agefi'yi bünyesine katmak için kolları sıvadı. Bu satın alma ile Arnault, hem lüks sektöründeki hakimiyetini hem de medya alanındaki etkisini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Öte yandan medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu Amerikalı Ken Fisher ve Dow Jones grubunun da hisselerini LVMH'nin patronuna satabileceği iddia edildi.
Forbes'un "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre 181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5. insanı olan Bernard Arnault, bu satın alma ile hem ekonomik gücünü hem de siyasi etkisini daha da artırmış olacak.
YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI KONTROL EDECEK
Bey Médias'ın sahibi Nicolas Beytout, daha önce Çek milyarder Daniel Kretinsky ve Fransız nakliye devi CMA CGM'nin CEO'su Rodolphe Saadé ile de görüşmüş ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Son olarak, Arnault'a geri dönen Beytout, LVMH CEO'su ile anlaşma sağladı.
Bu satın alma, Bernard Arnault'un “Bey Médias'ın %38'ine sahip olan Nicolas Beytout'un hisselerinin bir kısmını elinde tutması durumu da dahil olmak üzere, L'Opinion ve L'Agefi'nin sermayesinin %50'sinden fazlasını kontrol edecek.
MEDYA İMPARATORLUĞU DAHA DA BÜYÜYECEK
Zaten Les Echos ve Le Parisien gibi önemli gazeteleri bünyesinde bulunduran LVMH, şimdi de L'Opinion ve Agefi gibi prestijli yayın organlarını kontrol altına almış oldu. Bu durum, Arnault'un Fransa'daki medya piyasasındaki etkisini önemli ölçüde artıracak.