Ünlü Meyve Suyu Markasında Felç Skandalı! Acil Uyarı Yapıldı, Nerede Varsa Toplatılıyor
ABD'de şarap üretiminde kullanılan balkabağı suyu, botulizm riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
New York merkezli üretici Walker’s Wine Juice tarafından satışa sunulan ürünün, yeterince asidik ve steril olmaması nedeniyle ölümcül bakterilere zemin hazırlayabileceği belirtildi.
APAR TOPAR GERİ ÇAĞIRILDI
Tarım ve Pazarlar Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, ürünün oksijensiz ortamda toksin üretme riski taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla ürünün toplatılmasına karar verdi.
BOTULİZM RİSKİ TAŞIYOR
Botulizm, nadir görülen ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olarak biliniyor. Kas güçsüzlüğü, solunum problemleri ve felç gibi ağır semptomlara yol açabiliyor.
TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI
Geri çağırılan balkabağı suyu, New York’un Forestville bölgesindeki mağazalar ve 13 eyaletteki bazı şarap üreticilerine dağıtıldı. Şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi ancak yetkililer, ürünü satın alan tüketicilerin Walker’s Wine Juice ile iletişime geçmesini tavsiye ediyor.