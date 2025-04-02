Ünlü Meyve Suyu Markasında Felç Skandalı! Acil Uyarı Yapıldı, Nerede Varsa Toplatılıyor

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

Geri çağırılan balkabağı suyu, New York’un Forestville bölgesindeki mağazalar ve 13 eyaletteki bazı şarap üreticilerine dağıtıldı. Şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi ancak yetkililer, ürünü satın alan tüketicilerin Walker’s Wine Juice ile iletişime geçmesini tavsiye ediyor.