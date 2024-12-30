Ünlü Medya Patronu Hayatını Kaybetti: Televizyon Dünyasında Büyük Deprem
HBO ve Cablevision'in kurucusu Charles F. Dolan, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk premium kanal HBO ve Cablevision'ın kurucusu, medya dünyasının önemli isimlerinden Charles F. Dolan, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Dolan’ın doğal nedenlerle hayata veda ettiğini açıklayarak, "Vizyoner bir lider, sevgili babamız ve ailemizin direği olan Charles Dolan’ın vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHARLES DOLAN KİMDİR?
Amerikalı iş insanı ve girişimci Charles Dolan, medya ve telekomünikasyon alanında devrim yaratan projelere imza atmış bir isimdir. 1926 yılında Ohio’da dünyaya gelen Dolan, televizyon yayıncılığında çığır açan HBO’yu (Home Box Office) 1972 yılında kurarak, dünyanın ilk ücretli kablo TV hizmetini başlattı. Bu adım, televizyon endüstrisinde köklü değişimlerin öncüsü oldu.
Dolan, 1973 yılında Cablevision Systems Corporation’ı kurarak, ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde geniş bir kablo TV ağı oluşturdu. Cablevision, 2016 yılında Avrupa merkezli Altice Group’a satıldı.
Dolan ailesi, medya ve spor dünyasında etkin bir rol oynamaya devam ediyor. Charles Dolan’ın oğlu James Dolan, Madison Square Garden Company’nin başkanlığını yürütürken New York Knicks ve New York Rangers gibi ünlü spor kulüplerini yönetmektedir.