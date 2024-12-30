Ünlü Medya Patronu Hayatını Kaybetti: Televizyon Dünyasında Büyük Deprem

İlk premium kanal HBO ve Cablevision'ın kurucusu, medya dünyasının önemli isimlerinden Charles F. Dolan, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Dolan’ın doğal nedenlerle hayata veda ettiğini açıklayarak, "Vizyoner bir lider, sevgili babamız ve ailemizin direği olan Charles Dolan’ın vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.