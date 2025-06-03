Ünlü Medya Devinde Ekonomik Kriz Büyüyor! Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkaracak
Ünlü medya devi Walt Disney, film ve televizyon birimlerinde yüzlerce çalışanla yollarını ayıracak. Pazarlama, halkla ilişkiler ve içerik geliştirme gibi kilit bölümlerde gerçekleşen bu küçülmeyle, şirketin iki yılda 8 binden fazla kişiyi işten çıkardığını ortaya koydu. Hollywood’da daralma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü eğlence şirketi ve medya devi Walt Disney, film ve televizyon birimlerinde yeni bir işten çıkarma dalgası başlattı. Pazarlama, halkla ilişkiler, oyuncu seçimi, içerik geliştirme ve finans gibi temel bölümlerde yüzlerce çalışanın işine son verildi.
REKLAM GELİRLERİ AZALDI, MALİYETLER KISILIYOR
Pandeminin ardından sinema salonlarına olan ilginin tam anlamıyla toparlanamaması, stüdyoların film üretiminde frene basmasına neden oldu. Daha az film, daha düşük risk stratejisi benimseyen şirketler, giderleri kısmak için personel azaltımına yöneliyor. Özellikle geleneksel kablolu yayın aboneliklerinin düşüşe geçip dijital platformların öne çıkması, reklam gelirlerini de ciddi şekilde etkiliyor.
YENİ İŞTEN ÇIKARMA DALGASI GELİYOR
Değişen izleyici alışkanlıkları, medya devlerini yeniden yapılanma sürecine zorluyor. Comcast, NBCUniversal bünyesindeki bazı kablolu yayın kanallarını farklı bir yapıya taşımaya hazırlanırken Warner Bros. Discovery stüdyo ve kablolu TV bölümlerini birbirinden ayırdı. Paramount Global ise Skydance Media ile olası birleşme adımları atıyor. Bu süreçte birçok şirketin yeni işten çıkarma kararları alması bekleniyor.
DISNEY’DE 2 YILDA 8 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
Disney, 2023’ün Şubat ayında 7 bin kişiyi kapsayan dev bir işten çıkarma planı duyurmuştu. 5,5 milyar dolarlık maliyet azaltımı hedefi daha sonra 7,5 milyar dolara yükseltildi. Mart 2024’te ABC ve eğlence televizyon birimlerinden 200 kişinin çıkarılmasıyla başlayan süreç, son dalga ile birlikte daha da genişledi. Son iki yılda toplamda 8 binden fazla pozisyonun şirketten silindiği belirtiliyor.
Şirketin çalışan sayısı Eylül 2024 itibarıyla 233 bine ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 76’sını tam zamanlı personel oluşturuyor. Son işten çıkarma dalgasının detayları ilk olarak Deadline tarafından duyurulurken, Disney henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.