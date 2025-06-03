Ünlü Medya Devinde Ekonomik Kriz Büyüyor! Yüzlerce Çalışanını İşten Çıkaracak

DISNEY’DE 2 YILDA 8 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Disney, 2023’ün Şubat ayında 7 bin kişiyi kapsayan dev bir işten çıkarma planı duyurmuştu. 5,5 milyar dolarlık maliyet azaltımı hedefi daha sonra 7,5 milyar dolara yükseltildi. Mart 2024’te ABC ve eğlence televizyon birimlerinden 200 kişinin çıkarılmasıyla başlayan süreç, son dalga ile birlikte daha da genişledi. Son iki yılda toplamda 8 binden fazla pozisyonun şirketten silindiği belirtiliyor.

Şirketin çalışan sayısı Eylül 2024 itibarıyla 233 bine ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 76’sını tam zamanlı personel oluşturuyor. Son işten çıkarma dalgasının detayları ilk olarak Deadline tarafından duyurulurken, Disney henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.