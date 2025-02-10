Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor

Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden Kaufland'da satılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırlarda cam parçası bulunma riski nedeniyle acil geri çağırma kararı alındı.

Üretici firma I.Schroeder KG yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenliği için bu ürünü piyasadan çekme kararı aldıklarını belirtti. Şirket, ürünün tüketilmesi durumunda yaralanma veya diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.