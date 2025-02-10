Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor
Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden Kaufland'da satılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırların içinden cam parçası çıktı. Üretici firma, ürünleri geri toplatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden Kaufland'da satılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırlarda cam parçası bulunma riski nedeniyle acil geri çağırma kararı alındı.
Üretici firma I.Schroeder KG yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenliği için bu ürünü piyasadan çekme kararı aldıklarını belirtti. Şirket, ürünün tüketilmesi durumunda yaralanma veya diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Ürünü satın alan tüketiciler, fişleri ile birlikte ürünü Kaufland mağazalarına geri vererek parasını geri alabilecekler. Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayarak, bu konuda mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN
Ürün adı: K-Bio Zarter Gemüsemais
Son kullanma tarihi: 16.09.2027 ve 17.09.2027
Ambalaj: 360g cam kavanoz
GTIN Barkod: 4002442820310