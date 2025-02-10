Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor

Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden Kaufland'da satılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırların içinden cam parçası çıktı. Üretici firma, ürünleri geri toplatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Market Mısır gıda
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Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor - Resim: 1

Almanya'nın önde gelen market zincirlerinden Kaufland'da satılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırlarda cam parçası bulunma riski nedeniyle acil geri çağırma kararı alındı.

Üretici firma I.Schroeder KG yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenliği için bu ürünü piyasadan çekme kararı aldıklarını belirtti. Şirket, ürünün tüketilmesi durumunda yaralanma veya diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor - Resim: 2

Ürünü satın alan tüketiciler, fişleri ile birlikte ürünü Kaufland mağazalarına geri vererek parasını geri alabilecekler. Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayarak, bu konuda mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

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Ünlü Markette Satılan Mısır Konservesinde Cam Parçası Çıktı: Raflardan Toplatılıyor - Resim: 3

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN

Ürün adı: K-Bio Zarter Gemüsemais

Son kullanma tarihi: 16.09.2027 ve 17.09.2027

Ambalaj: 360g cam kavanoz

GTIN Barkod: 4002442820310

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