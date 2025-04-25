Ünlü Markanın Konservelerinde Alarm Zilleri Çaldı! Cam Parçaları Bulundu: Acil Olarak Toplatılıyor

'SAĞLIK ÖNCELİKTİR' AÇIKLAMASI

Şirket yetkilileri, yaşanan durumdan ötürü müşterilerden özür dileyerek, tüketici sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını vurguladı. Gerekli tüm önlemlerin hızla alındığını belirten Lidl, süreç boyunca titiz bir denetim yürütüldüğünü ifade etti.