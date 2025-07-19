Ünlü Markanın Cipsinin İçinden Çıktı! Kesinlikle Tüketmeyin Denildi: Apar Topar Toplatılıyor

TÜKETİCİLERE UYARI: KESİNLİKLE TÜKETMEYİN

FDA, özellikle süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan bireylerin geri çağrılan ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirtti. Şu ana kadar sağlık açısından olumsuz bir vaka bildirilmemiş olsa da, riskin ortadan kalkması için ürünlerin iade edilmesi ya da imha edilmesi öneriliyor.