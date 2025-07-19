Ünlü Markanın Cipsinin İçinden Çıktı! Kesinlikle Tüketmeyin Denildi: Apar Topar Toplatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir patates cipsi markasına ait binlerce ürün, ciddi alerjik reaksiyon riski nedeniyle market raflarından acilen toplatılıyor. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), süt içeriği taşımasına rağmen ambalajında bu bilginin yer almamasını “ikinci derece sağlık riski” kapsamında değerlendirerek tüketicilere uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Indiana merkezli Saratoga Potato Chips LLC firması, potansiyel alerjik reaksiyonlara neden olabilecek süt bileşeninin etikette belirtilmemesi üzerine J. Higgs Patates Cipsi Karışımı adlı ürününün 2.275 paketini piyasadan gönüllü olarak geri çekti. FDA, geri çağırma işlemini 15 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurdu.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN DETAYLARI
Marka: J. Higgs Patates Cipsi Karışımı
Miktar: 2.275 adet
UPC Kodu: 0-51933-37327-3
Son Kullanma Tarihi: 5 Ekim 2025
Dağıtım Yapılan Eyaletler: Maryland, Kentucky, Florida ve Indiana
NEDEN BU KADAR KRİTİK?
Süt, ABD yasaları gereği etiketlerde mutlaka belirtilmesi gereken 9 ana gıda alerjeni arasında yer alıyor. Bu alerjenler bazı bireylerde hafif cilt reaksiyonlarından, hayati risk taşıyan anafilaksiye kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabiliyor. New York Alerji ve Astım Merkezi Direktörü Dr. Sebastian Lighvani, “Ülkede her üç dakikada bir kişi, gıdaya bağlı alerjik reaksiyon nedeniyle acil servise başvuruyor” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
TÜKETİCİLERE UYARI: KESİNLİKLE TÜKETMEYİN
FDA, özellikle süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan bireylerin geri çağrılan ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirtti. Şu ana kadar sağlık açısından olumsuz bir vaka bildirilmemiş olsa da, riskin ortadan kalkması için ürünlerin iade edilmesi ya da imha edilmesi öneriliyor.