Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor

MARKETLERDEN GERİ TOPLATILIYOR

Nestle’den yapılan açıklamada, şimdiye kadar söz konusu ürünle bağlantılı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediği ifade edildi. Ancak şirket, her ihtimale karşı önlem olarak ürünleri toplatma kararı aldığını duyurdu.

Nestle, ilgili ürünü satın alan tüketicilerin, ürünleri aldıkları mağazalara iade etmelerini istedi. Açıklamada, “Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği bizim için her zaman birinci önceliktir. Yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dileriz” denildi.