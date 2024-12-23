Ünlü Kedi Maması Markası Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat

Türkiye ve Dünya genelinde çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına son olarak ünlü bir kedi maması markası da eklendi. Multi-Fit It's Me Scarlet Sensitive Turkey kedi mamasında salmonella tespit edildi.

Selin Turşak Selin Turşak
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Ünlü Kedi Maması Markası Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat - Resim: 1

Dünya genelinde çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına ünlü bir kedi maması da eklendi. FIDES PETFOOD Fransa üreticisinden son kullanma tarihi 7 Mayıs 2026 olan 750 g'lık torbadaki Multi-Fit It's Me Scarlet Sensitive Turkey kedi mamasında salmonella tespit edildi.

Almanya'daki tüm marketlerden toplatılan mamayla ilgili müşteriler uyarıldı. Söz konusu ürünleri satış noktalarına iade etmeleri halinde satın alma ücretlerini geri alabilecekleri açıklandı.

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Ünlü Kedi Maması Markası Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat - Resim: 2

Geri çağrılmadan etkilenen ürünün bilgileri:

Multi-Fit kedi maması It's Me Scarlet Sensitive Turkey

İçerik: 750 g torba

Ürün numarası: 1273309003

Son kullanma tarihi: 7 Mayıs 2026

Seri numarası: C2411060039

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Ünlü Kedi Maması Markası Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat - Resim: 3

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