Ünlü Kedi Maması Markası Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat
Türkiye ve Dünya genelinde çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına son olarak ünlü bir kedi maması markası da eklendi. Multi-Fit It's Me Scarlet Sensitive Turkey kedi mamasında salmonella tespit edildi.
Dünya genelinde çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına ünlü bir kedi maması da eklendi. FIDES PETFOOD Fransa üreticisinden son kullanma tarihi 7 Mayıs 2026 olan 750 g'lık torbadaki Multi-Fit It's Me Scarlet Sensitive Turkey kedi mamasında salmonella tespit edildi.
Almanya'daki tüm marketlerden toplatılan mamayla ilgili müşteriler uyarıldı. Söz konusu ürünleri satış noktalarına iade etmeleri halinde satın alma ücretlerini geri alabilecekleri açıklandı.
Geri çağrılmadan etkilenen ürünün bilgileri:
Multi-Fit kedi maması It's Me Scarlet Sensitive Turkey
İçerik: 750 g torba
Ürün numarası: 1273309003
Son kullanma tarihi: 7 Mayıs 2026
Seri numarası: C2411060039
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır.