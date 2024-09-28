Ünlü Havayolu Şirketi İflas Etti: Bütün Uçuşları İptal Edildi
Sürekli rötar şikayetleri ile gündeme gelen ünlü havayolu şirketi iflasın eşiğine geldi. Ekonomik sıkıntılar yaşayan şirket, Ekim ayı sonunda uçuşlarının sona ereceğini duyurdu
Kaynak: Haber Merkezi
Havacılık sektöründe yaşanan zorlu ekonomik şartlar özellikle küçük çaptaki şirketleri etkilerken bir kötü haber daha geldi. Sürekli rötar şikayetleri ile gündeme gelen ünlü Havayolu şirketi iflasın eşiğinde. Bakanlık havayolu devinin zor günler geçirdiğini ve iflasın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
UÇUŞLAR EKİM AYINDA SONA ERECEK
Nordic Aviation Group, Xfly markası altında faaliyet gösteren yan kuruluşu Regional Jet’in, İsveç iç hatlarında uçuş yapmak üzere SAS ile imzaladığı sözleşmenin Ekim ayı sonunda sona ereceğini duyurdu. İklim Bakanlığı Ulaştırma Genel Sekreter Yardımcısı ve Nordic Aviation Group Denetim Kurulu Üyesi Sander Salmu, ulusal havayolunun yeni müşteriler bulamaması ve özelleştirmenin gerçekleşmemesi durumunda iflasın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
KRİTİK TARİH 15 EKİM
Salmu, bakanlığın yaklaşık bir yıldır şirketin zor durumda olduğunu ve iflas riskinin her an gündemde olduğunu bildiğini ifade etti. News.err.ee’ye göre, SAS ile olan sözleşmenin sona ermesinin ardından Nordica yönetiminin yeni müşteriler bulma konusunda umutlarının sürdüğü belirtiliyor.
Salmu, yönetim ve denetim kurulunun, yönetimin 15 Ekim’de şirketin geleceğine dair bir plan sunması konusunda anlaştığını açıkladı. Mevcut plana göre, yalnızca Nordic Aviation Group ve bağlı şirketlerinin satılması öngörülürken, uçağın sahibi olan Transpordi Varahaldus’un devlet mülkiyetinde kalması hedefleniyor.
NORDIC HAVAYOLU HAKKINDA
Nordic Aviation Group, 2016'dan 2023'e kadar Estonya’nın bayrak taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren ve Tallinn’de merkezlenen bir charter havayolu şirketidir. Şirket, daha önce İsveç'e tarifeli uçuşlar düzenliyordu; ancak bu uçuşlar Ekim 2023 itibarıyla sona erdi. Şu anda, diğer Avrupa havayolları için ıslak kiralama sözleşmeleri çerçevesinde operasyonlarına odaklanmaktadır.