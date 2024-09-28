Ünlü Havayolu Şirketi İflas Etti: Bütün Uçuşları İptal Edildi

NORDIC HAVAYOLU HAKKINDA

Nordic Aviation Group, 2016'dan 2023'e kadar Estonya’nın bayrak taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren ve Tallinn’de merkezlenen bir charter havayolu şirketidir. Şirket, daha önce İsveç'e tarifeli uçuşlar düzenliyordu; ancak bu uçuşlar Ekim 2023 itibarıyla sona erdi. Şu anda, diğer Avrupa havayolları için ıslak kiralama sözleşmeleri çerçevesinde operasyonlarına odaklanmaktadır.