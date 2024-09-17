Ünlü Hamburger Devi İflas Bayrağını Çekti! Şubelerini Kapatıyor

Geçen yıl 14 şubesini kapatan BurgerFi, 2024 yılının ilk çeyreğinde 8 restoranını daha kapatmıştı. İkinci çeyrekte 18.4 milyon dolarlık zarar açıklayan şirket, hayranları ve çalışanları için üzücü bir tablo çizdi. ABD genelinde halen 102 BurgerFi şubesi faaliyet gösterirken, Anthony's Pizza'nın ise 60 restoranı bulunuyor. Bu lokasyonların çoğu Florida, Maryland, Kuzey Carolina, New York ve Indiana eyaletlerinde yer alıyor.