Ünlü Gözlük Devi İflas Etti: 80 Yıllık Devir Kapanıyor

Artı49'da yer alan habere göre, Wagner + Kühner’in iflas sürecine girmesinde, ani piyasa daralması ve şirket hissedarlarından birinin ciddi sağlık sorunları etkili oldu. Yıllardır Almanya genelinde küçük ve orta ölçekli optikçilere ürün tedarik eden firma, tüm zorluklara rağmen faaliyetlerine devam etmeyi planladığını duyurdu.