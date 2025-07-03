Ünlü Gözlük Devi İflas Etti: 80 Yıllık Devir Kapanıyor
1945’ten bu yana optik sektörüne hizmet veren Wagner + Kühner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, mahkeme sürecine rağmen faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın köklü gözlük tedarikçilerinden biri olan Wagner + Kühner, ekonomik darboğazın etkisiyle iflas başvurusunda bulundu. Ülkede iflas haberleri peş peşe gelirken, 1945 yılından bu yana faaliyet gösteren Bad Kreuznach merkezli gözlük firması da mali krizden nasibini aldı.
Artı49'da yer alan habere göre, Wagner + Kühner’in iflas sürecine girmesinde, ani piyasa daralması ve şirket hissedarlarından birinin ciddi sağlık sorunları etkili oldu. Yıllardır Almanya genelinde küçük ve orta ölçekli optikçilere ürün tedarik eden firma, tüm zorluklara rağmen faaliyetlerine devam etmeyi planladığını duyurdu.
Bad Kreuznach Yerel Mahkemesi, 25 Haziran 2025 tarihinde iflas başvurusunu onayladı. Mahkeme, geçici iflas yöneticisi olarak Lieser Rechtsanwälte hukuk bürosundan Jens Lieser’i görevlendirdi. Ayrıca şirket bünyesindeki 28 çalışanın mağdur olmaması için iflas yardımlarıyla ilgili resmi başvurular yapıldı.
Wagner + Kühner'in geleceği ise mahkeme süreci ve yeniden yapılandırma çalışmalarının seyrine bağlı olarak şekillenecek