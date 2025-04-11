Ünlü Giyim Devi Satılıyor: Moda Dünyasında Fırtına! Herkesin Kıyafet Dolabında Vardı, Şimdi El Değiştiriyor

Anta’nın bu hamlesi yalnızca bir şirket satın alımı olarak değil, Çin’in Avrupa ile ekonomik yakınlaşma adımlarının da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, Çinli şirketler artık ABD pazarının risklerinden uzak durarak daha stabil ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip Avrupa’ya odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde benzer satın alma ve ortaklıkların artması bekleniyor.