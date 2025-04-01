Ünlü Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Tüm Restoranlarını Satışa Çıkarıyor

Hooters, son yıllarda artan işletme maliyetleri ve tüketicilerin azalan harcamaları nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu durum, birçok Amerikan restoran zincirinde benzer şekilde krize neden olurken, Hooters da kaçınılmaz olarak iflas korumasına başvurdu.

Uzun süredir Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşulan Hooters, bu planlarını hayata geçiremeden iflas sürecine girdi. BBC'nin aktardığına göre, Hooters yönetimi şirketin kurucularının desteğiyle tüm restoranları tek bir yatırım grubuna devretmeyi hedefliyor. Şirket halihazırda 151 restoranın doğrudan sahibi konumunda, 154 restoran ise franchise sistemiyle işletiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, iflas sürecinin mevcut restoranların faaliyetlerini durdurmayacağı ve müşterilerin her zamanki gibi hizmet almaya devam edeceği vurgulandı.