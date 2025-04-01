Ünlü Gıda Devi İflasın Eşiğinde: Tüm Restoranlarını Satışa Çıkarıyor
Amerikan restoran zinciri Hooters of America, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu ve borçlarını ödemek amacıyla tüm restoranlarını satmayı planladığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hooters, son yıllarda artan işletme maliyetleri ve tüketicilerin azalan harcamaları nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu durum, birçok Amerikan restoran zincirinde benzer şekilde krize neden olurken, Hooters da kaçınılmaz olarak iflas korumasına başvurdu.
Uzun süredir Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşulan Hooters, bu planlarını hayata geçiremeden iflas sürecine girdi. BBC'nin aktardığına göre, Hooters yönetimi şirketin kurucularının desteğiyle tüm restoranları tek bir yatırım grubuna devretmeyi hedefliyor. Şirket halihazırda 151 restoranın doğrudan sahibi konumunda, 154 restoran ise franchise sistemiyle işletiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, iflas sürecinin mevcut restoranların faaliyetlerini durdurmayacağı ve müşterilerin her zamanki gibi hizmet almaya devam edeceği vurgulandı.
RESTORANLAR HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
Şirket CEO’su Sal Melilli yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin Hooters markasının sonu olmadığını belirtti. "Bugünkü adım, Hooters’ı daha güçlü temeller üzerine inşa etme sürecimizin bir parçası" diyen Melilli, restoranların faaliyetlerine ara vermeden devam edeceğini söyledi.
14 RESTORAN İÇİN SATIŞ GÜNDEMDE
Şirket, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı mevcut franchise sahiplerine devretmeyi planlıyor. Bu adım, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin kurucuları ise markayı daha aile dostu bir yapıya kavuşturmak istediklerini açıkladı. Satış anlaşmasının finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, kurtarma planının ABD iflas mahkemesi tarafından onaylanması ve dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.
1983’te Florida’da kurulan Hooters, tavuk kanatları ve klasik Amerikan bar menüsüyle tanınırken, restoran çalışanlarının ikonik turuncu şort ve beyaz tişörtleriyle oluşturduğu "Hooters Kızları" konseptiyle de biliniyor. Bu imaj markaya popülerlik kazandırsa da zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu.