Ünlü Fast Food Zincirinde İğrenç Skandal: Yemeklerinden Fare ve Böcek Çıktı! 2 Bin Şubesi Kapanıyor
Japonya'nın ünlü fast-food zincirlerinden biri olan Sukiya, yemeklerde tespit edilen kemirgen ve böcek olayları nedeniyle binlerce şubesini geçici süreyle kapatma kararı aldı.
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Reuters'ın haberine göre dana eti kaseleriyle bilinen ve Japonya genelinde 2 bine yakın şubesi bulunan Sukiya restoran zinciri, yaşanan hijyen skandalları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Şirket, bazı şubelerde yemeklerde kemirgen ve böcek görülmesinin ardından, ülke genelindeki mağazalarının büyük kısmını 4 günlüğüne kapatacağını duyurdu.
MİSO ÇORBASINDAN FARE ÇIKTI
Olayların ilki ocak ayında Japonya’nın batısında bulunan bir Sukiya şubesinde yaşandı. Bir müşterinin miso çorbasında fare parçası fark etmesiyle başlayan süreçte şirket, kamuoyundan özür diledi. Geçtiğimiz cuma günü ise Tokyo yakınlarındaki bir başka şubede, servis edilen üründe böcek görülmesi, ikinci hijyen skandalını tetikledi.
Yaşanan bu iki vakayla birlikte Sukiya, daha fazla sorun yaşanmaması ve detaylı hijyen kontrolleri yapılabilmesi için 31 Mart sabahından 4 Nisan sabahına kadar, alışveriş merkezleri içindeki az sayıdaki restoran haricinde tüm Japonya’daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu durum bizim için son derece ciddi. Tüm müşterilerimizden içtenlikle özür diliyoruz" denildi.
JAPONYA'DA BİN 965 ŞUBESİ BULUNUYOR
Sukiya’nın bağlı olduğu Zensho Holdings’in hisseleri, yaşanan olayların ardından pazartesi günü yüzde 7’ye varan bir düşüş yaşadı. 2024 yılı itibarıyla Japonya’da 1.965 şubesi bulunan Sukiya, böylece rakipleri Yoshinoya ve Matsuya’yı açık ara geride bırakmıştı. Zincirin Japonya dışındaki pazarlarda da yaklaşık 650 şubesi bulunuyor. Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’daki bu restoranlar, yaşanan gelişmelerden şu aşamada etkilenmiş değil.