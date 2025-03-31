Ünlü Fast Food Zincirinde İğrenç Skandal: Yemeklerinden Fare ve Böcek Çıktı! 2 Bin Şubesi Kapanıyor

Yaşanan bu iki vakayla birlikte Sukiya, daha fazla sorun yaşanmaması ve detaylı hijyen kontrolleri yapılabilmesi için 31 Mart sabahından 4 Nisan sabahına kadar, alışveriş merkezleri içindeki az sayıdaki restoran haricinde tüm Japonya’daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu durum bizim için son derece ciddi. Tüm müşterilerimizden içtenlikle özür diliyoruz" denildi.