Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor
Berlin'de konut sektörünün önde gelen firmalarından Ziegert Group, artan maliyetler ve sektördeki kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin farklı alanlarda faaliyet gösteren birkaç iştirakinin de bu süreçten etkilendiği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Berlin'de konut sektörünün önde gelen firmalarından Ziegert Group iflas başvurusunda bulundu. İflas başvurusu Ziegert Group Holding GmbH, Ziegert GmbH ve Incept GmbH gibi şirketleri kapsıyor. Yaklaşık 40 yıldır Berlin konut piyasasında aktif olan ve bugüne kadar 20 binden fazla daireyi bireysel yatırımcılara kazandıran Ziegert Group, ekonomik zorluklara daha fazla direnemedi.
ARTAN FAİZLER VE DURGUN PİYASA KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları, inşaat maliyetlerindeki artış ve konut alım-satım işlemlerinin yavaşlaması gibi etkenlerin iş modelini sürdürülemez hale getirdiği belirtildi. Ayrıca küresel çapta yaşanan ekonomik belirsizliklerin de süreci olumsuz etkilediği vurgulandı. Ziegert Group, iflas sürecinde alacaklıların çıkarlarını korumak adına iflas yöneticisiyle iş birliği içerisinde hareket edeceğini duyurdu.
Berlin Senatosu Kentsel Gelişim Departmanı da konut inşaatı alanının ciddi bir darboğazda olduğunu kabul etti. Yapılan açıklamada, özellikle uygun fiyatlı konut üretiminde finansman maliyetlerinin artması, nitelikli iş gücü sıkıntısı ve inşaat malzemelerindeki fiyat yükselişinin sektördeki darboğazı derinleştirdiği ifade edildi.