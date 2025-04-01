Ünlü Emlak Devi İflas Etti: Konut Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor

Berlin'de konut sektörünün önde gelen firmalarından Ziegert Group iflas başvurusunda bulundu. İflas başvurusu Ziegert Group Holding GmbH, Ziegert GmbH ve Incept GmbH gibi şirketleri kapsıyor. Yaklaşık 40 yıldır Berlin konut piyasasında aktif olan ve bugüne kadar 20 binden fazla daireyi bireysel yatırımcılara kazandıran Ziegert Group, ekonomik zorluklara daha fazla direnemedi.