Ünlü ekonomist tek tek sıraladı: Vatandaş kendini yüksek enflasyondan nasıl koruyabilir?
Türk lirası diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor. Peki, yüksek enflasyon ortamında vatandaş birikimlerini nasıl koruyabilir? Ekonomist Şenol Babuşcu tek tek sıraladı.
Yüksek enflasyon ve artan döviz kuru karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.
Yurttaşın alım gücü her geçen gün azalırken Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise zirveye tırmandı.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 44,94'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.
DOLAR 37 TL'Yİ GÖRECEK
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL'ye yükseldi.
YURTTAŞLAR KENDİNİ NASIL KORUYACAK?
Birçok yurttaş biriktirdiği parayla nereye yatırım yapması gerektiğini araştırıyor.
Peki, yüksek enflasyon ortamında birikimler nasıl değerlendirilmeli? Ekonomist Şenol Babuşcu tek tek sıraladı.