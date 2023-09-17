Ünlü ekonomist tek tek sıraladı: Vatandaş kendini yüksek enflasyondan nasıl koruyabilir?

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 44,94'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.