Ünlü ekonomist isyan etti, iki farklı dolar kurunu duyurdu: Dolar/TL ne kadar?
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, iki farklı dolar kuruna isyan etti. Sosyal medya hesabından dolar/TL kurunu gösteren tabela paylaşan Demirtaş, "İnsanlar banka hesaplarından para çekip Kapalıçarşı’dan dolar alıyor" dedi.
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, isyan etti.
Demirtaş, "İnsanlar banka hesaplarından para çekip Kapalıçarşı’dan dolar alıyor" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bankalarda Makas’ın böyle oldurulması soruna çözüm mü? Resmen iki kur oluşmadı mı? İnsanlar Banka hesaplarından para çekip Kapalıçarşı’dan dolar alıyor! Böyle devam edebilir mi? Lütfen Ekonomi Biliminin Kitap kurallarına geri dönün…"
Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: