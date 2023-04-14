Ünlü ekonomist isyan etti, iki farklı dolar kurunu duyurdu: Dolar/TL ne kadar?

"Bankalarda Makas’ın böyle oldurulması soruna çözüm mü? Resmen iki kur oluşmadı mı? İnsanlar Banka hesaplarından para çekip Kapalıçarşı’dan dolar alıyor! Böyle devam edebilir mi? Lütfen Ekonomi Biliminin Kitap kurallarına geri dönün…"