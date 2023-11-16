Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı: Aklınızda olsun!
Ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yeşilada, "Aklınızda olsun" diyerek, borsada yatırım tavsiyesini sıraladı.
Türkiye ekonomisi enflasyon ve kur kriziyle çıkmaza girerken, TL'nin negatif getiri etkisinden korunmak isteyenler Borsa İstanbul'a akın etti.
Enflasyonist baskı ile yeni halka arzlar, getiri arayışı ve alternatif finansal araç azlığı yatırımcıların tercihlerini borsaya yönlendiren nedenler arasında yer alırken, Ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"AKLINIZDA OLSUN"
Milliyet yazarı Zeynep Aktaş'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayan Yeşilada, "Aklınızda olsun, Borsa'da doğrudan yatırıma gerek yok. Fonlar vasıtası ile girin" dedi.
Paylaşımında, "54 fon yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladı" diyen Aktaş, ilk 10 yatırım fonlarını şöyle sıraladı:
"- İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon (#IPB): Yıllık Getiri yüzde 166,24,
- İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (#IIH): Yıllık Getiri yüzde 163,71,
- Deniz Port. Metaverse ve Dijital Yaşam http://Tek.Değ. Fon (#DVT): Yıllık Getiri yüzde 151,56,
- Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (#EC2): Yıllık Getiri yüzde 141,28,
- Allbatross Portföy Birinci His.Sen. (TL) Fonu(HSYF) (#HVZ): Yıllık Getiri yüzde 140,02,
- Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (#RHS): Yıllık Getiri yüzde 140,01,
- Neo Portföy Birinci Değişken Fon (#NRC): Yıllık Getiri yüzde 138,59,
- İş Portföy İş http://Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) (#TI3): Yıllık Getiri yüzde 135,60,
- Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (#NHY): Yıllık Getiri yüzde 132,45,
- Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) (#GMR): Yıllık Getiri yüzde 130,72."
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Öte yandan açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 7.675,35 puana çıktı.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 7.665,87 puandan tamamladı.
EN ÇOK KİMYA VE PLASTİK GERİLEDİ
Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile kimya petrol plastik oldu.