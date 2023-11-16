Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, borsada yatırım tavsiyesini açıkladı: Aklınızda olsun!

EN ÇOK KİMYA VE PLASTİK GERİLEDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile kimya petrol plastik oldu.