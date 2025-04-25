Ünlü Dondurma Markasında Deprem! Binlerce Kişiyi İşten Çıkardı

DONDURMA SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR

Küresel çapta yürütülen bu yeniden yapılanma adımlarının en dikkat çekici bölümü ise, dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’a yönelik planlar oldu. Şirket, Magnum’u ayrı bir şirket haline getirerek dondurma sektöründen çıkmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Ben & Jerry’s ile birlikte Magnum’un yıl sonuna kadar The Magnum Ice Cream Company adıyla bağımsız bir şirket olarak listelenmesi planlanıyor.