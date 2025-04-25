Ünlü Dondurma Markasında Deprem! Binlerce Kişiyi İşten Çıkardı
Ünlü dondurma markası Unilever, küçülmeye gidiyor. Şirket yeniden yapılanma kapsamında yılın ilk çeyreğinde 6 bin çalışanın işine son verirken, önümüzdeki dönemde 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkezi Londra’da bulunan ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip Unilever, dünya genelinde büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi. 128 binden fazla çalışanı bulunan şirket, yılın ilk çeyreğinde 6 bin çalışanın işine son verirken, önümüzdeki dönemde 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Toplamda 7 bin 500 çalışanla yollarını ayıracak olan dev şirket, maliyetleri azaltmak için 800 milyon avroluk bir küçülme planını devreye soktu.
DONDURMA SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR
Küresel çapta yürütülen bu yeniden yapılanma adımlarının en dikkat çekici bölümü ise, dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’a yönelik planlar oldu. Şirket, Magnum’u ayrı bir şirket haline getirerek dondurma sektöründen çıkmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Ben & Jerry’s ile birlikte Magnum’un yıl sonuna kadar The Magnum Ice Cream Company adıyla bağımsız bir şirket olarak listelenmesi planlanıyor.
1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN VEDA EDECEK
Unilever, 1 Temmuz itibarıyla Magnum’un bağımsız bir işletme olarak faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Şirketin birincil halka arzı Amsterdam’da gerçekleşecek, Londra ve New York’ta ise ikincil listelemeler yapılacak. Böylece Unilever, dondurma sektöründeki operasyonlarına resmen veda etmiş olacak.
Unilever’in yeni CEO’su Fernando Fernandez, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel belirsizliklere rağmen, güçlü inovasyon programımız ve markalarımıza yaptığımız yatırımlarla planlarımızı başarıyla hayata geçireceğimize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.