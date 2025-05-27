Ünlü Dondurma Markası İflasın Eşiğinde: Market Raflarının Vazgeçilmeziydi
ABD’nin 80 yıllık efsane dondurma markası Thrifty Ice Cream, sahibi Rite Aid’in iflasıyla büyük bir krize girdi. 500’den fazla şube kapanma riskiyle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika’nın en köklü dondurma markalarından Thrifty Ice Cream, bağlı bulunduğu ana şirket Rite Aid’in iflas başvurusuyla birlikte büyük bir krizin eşiğinde. Ülke genelinde 500’ün üzerinde noktada hizmet veren ünlü zincirin geleceği belirsizliğini koruyor.
KÖKLÜ MARKA ZORDA
Yaklaşık 80 yıldır Amerikan dondurma kültürünün önemli bir parçası olan Thrifty Ice Cream, özgün kare kapları ve el yapımı tarifleriyle tanınıyor. Markanın sadık bir müşteri kitlesi bulunmasına rağmen, iflas eden ana şirket Rite Aid’in mağazalarını kapatma kararı, Thrifty’nin bu mağazalardaki tüm satış noktalarını da riske atıyor.
BÜTÜN ŞUBELERİ KAPANABİLİR
Thrifty’nin Rite Aid mağazaları içindeki dondurma tezgahları ayrı bir ticari varlık olarak değerlendirilemediği için satışa sunulamıyor. Bu durum, bu noktalardaki tüm şubelerin kapanmasına yol açabilir. Ancak Thrifty markalı dondurmalar hala bazı süpermarketlerin dondurucu bölümlerinde ve Rite Aid dışında faaliyet gösteren bağımsız tezgahlarda satılmaya devam ediyor.
80 YILLIK DEV MARKA TEHLİKEDE
Thrifty Ice Cream’in ayakta kalıp kalamayacağı, ilerleyen süreçte olası bir yatırımcının devreye girip markayı devralmasına bağlı. Dondurma tutkunlarının hafızalarında yer eden Thrifty, yalnızca nostaljik lezzetleriyle değil, aynı zamanda uygun fiyat politikasıyla da öne çıkıyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu 80 yıllık geleneğin sona erebileceğine işaret ediyor. Thrifty'nin akıbeti, iflas sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak şekillenecek.