Ünlü Dondurma Markası İflasın Eşiğinde: Market Raflarının Vazgeçilmeziydi

BÜTÜN ŞUBELERİ KAPANABİLİR

Thrifty’nin Rite Aid mağazaları içindeki dondurma tezgahları ayrı bir ticari varlık olarak değerlendirilemediği için satışa sunulamıyor. Bu durum, bu noktalardaki tüm şubelerin kapanmasına yol açabilir. Ancak Thrifty markalı dondurmalar hala bazı süpermarketlerin dondurucu bölümlerinde ve Rite Aid dışında faaliyet gösteren bağımsız tezgahlarda satılmaya devam ediyor.