Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor!

Cips denildiğinde akla ilk gelen ünlü markanın cipsleri için hayati tehlikesi gerekçesiyle acilen toplatılma kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

gıda Sağlık
Son Güncelleme:
Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim: 1

Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu. 3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.

1 4
Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim: 2

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

2 4
Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim: 3

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket Boyutu: 150g

Parti Kodları: Tüm partiler

Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya

3 4
Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor! - Resim: 4

ÜRÜN İADESİ VE GERİ ÖDEME

Tüketiciler, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilirler.

BELİRTİLERİ BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyardı. Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.

Ciddi belirtiler şunlar:

Boğazda, dilde veya solunum yollarında şişme

Nefes alma güçlüğü, hırıltılı solunum

Baş dönmesi, bayılma hissi

Soluk, nemli cilt ve bilinç kaybı

4 4