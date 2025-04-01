Ünlü Cips Markasında Skandal: Hayati Tehlikesi Nedeniyle Acil Olarak Toplatılıyor!

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.