Ünlü Çikolata Markasının İçinden Kurt Çıktı: Marketlerden Acil Toplatılıyor

Lidl Hellas tarafından yapılan açıklamada, söz konusu parti numarasına sahip ürünlerin derhal piyasadan toplandığı ve tüketicilerin bu ürünleri tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Şirket, yaşanan bu durumdan dolayı tüketicilerden özür diledi ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.