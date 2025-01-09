Ünlü Çikolata Markasının İçinden Kurt Çıktı: Marketlerden Acil Toplatılıyor
Ünlü çikolata markasının "Fındıklı Vegan Çikolata, VEMONDO" ürününde larva ve kurtçuk bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'da Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Kurumu olan EFET, Batı Yunanistan Bölge Müdürlüğü'nde yapılan bir şikayet üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerde, Lidl marketlerinde satışa sunulan "Fındıklı Vegan Çikolata, VEMONDO" ürününde larva ve kurtçuk ortaya çıktığı duyuruldu.
Lidl Hellas tarafından yapılan açıklamada, söz konusu parti numarasına sahip ürünlerin derhal piyasadan toplandığı ve tüketicilerin bu ürünleri tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Şirket, yaşanan bu durumdan dolayı tüketicilerden özür diledi ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Etkilenen Ürünler:
Ürün Adı: Fındıklı Vegan Çikolata, VEMONDO
Ambalaj: 180 gram
Parti Numarası: L 34161a
Son Kullanma Tarihi: 15.04.2025