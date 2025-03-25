Ünlü Çikolata Markasından Flaş Karar: 2 Fabrikasını Apar Topar Kapatıyor

Dünyanın önde gelen gıda üreticilerinden Nestle, Almanya’daki iki fabrikasını kapatma ve satma kararı aldı. Şirketin bu kararı, artan üretim maliyetleri ve pazardaki aşırı kapasite nedeniyle aldığı ifade edildi. Gelişmeden yaklaşık 230 çalışanın doğrudan etkileneceği belirtildi.

Nestle tarafından yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf kenti yakınlarında bulunan Neuss fabrikası 2026 yılının ortasında tamamen kapatılacak. Öte yandan, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Conow tesisinin ise 2025’in başında satılması planlanıyor.