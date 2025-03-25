Ünlü Çikolata Markasından Flaş Karar: 2 Fabrikasını Apar Topar Kapatıyor
Ünlü gıda üreticilerinden Nestle, Almanya’daki iki fabrikasını apar topar kapatma ve satma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen gıda üreticilerinden Nestle, Almanya’daki iki fabrikasını kapatma ve satma kararı aldı. Şirketin bu kararı, artan üretim maliyetleri ve pazardaki aşırı kapasite nedeniyle aldığı ifade edildi. Gelişmeden yaklaşık 230 çalışanın doğrudan etkileneceği belirtildi.
Nestle tarafından yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf kenti yakınlarında bulunan Neuss fabrikası 2026 yılının ortasında tamamen kapatılacak. Öte yandan, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Conow tesisinin ise 2025’in başında satılması planlanıyor.
ÜRETİM BAŞKA ÜLKELERE KAYDIRILACAK
Neuss'taki fabrikada Thomy markasına ait yağ, mayonez ve hardal gibi ürünlerin cam, plastik şişe ve tüplerle paketlendiği üretim süreci yürütülüyordu. Nestle, bu ürünlerin üretimini başka tesislere kaydırarak operasyonlarını sürdürecek. Conow fabrikasında ise Maggi ürünleri üretiliyordu. Şirket, bu tesisin üretim faaliyetlerini durdurarak üretimi Avrupa’daki başka ülkelere taşımayı planlıyor.
SATIŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Conow tesisinin elden çıkarılması kapsamında, Nestle'nin başka bir Alman şirketiyle satış görüşmeleri yürüttüğü de bildirildi. Gelişmelerin ardından, etkilenen çalışanlarla ilgili süreçlerin nasıl yönetileceği merak konusu oldu. Nestle, konuyla ilgili sendikalarla ve çalışan temsilcileriyle temas halinde olduğunu vurguladı.